जालौन स्कूल कर्मचारी हत्याकांड अपडेट! पूर्व विधायक पिता–पुत्र समेत 6 पर चार्जशीट दाखिल

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्कूल कर्मचारी की हुई सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक पिता–पुत्र समेत कुल छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह मामला 9 अगस्त को कोंच कोतवाली क्षेत्र में सामने आया था, जब स्कूल में कार्यरत कर्मचारी जितेंद्र अहिरवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद से ही यह केस राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय रहा.

पूर्व BSP विधायक अजय सिंह और पिता रामप्रसाद आरोपी

चार्जशीट में शामिल प्रमुख नामों में पूर्व बसपा विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज अहिरवार तथा उनके पिता पूर्व कांग्रेस विधायक रामप्रसाद अहिरवार शामिल हैं. इनके अलावा चार अन्य आरोपियों पर भी हत्या, साजिश और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पुलिस की विवेचना में यह साफ हुआ कि आरोपियों ने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया था. मामले में अब एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं, जिसके चलते ट्रायल विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है.

एक आरोपी को जांच में किया गया बाहर

पुलिस जांच के दौरान एक आरोपी राजा उर्फ अतुल को साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से मुक्त कर दिया गया. जबकि बाकी छह लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट तैयार की गई और कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष अदालत में होगा ट्रायल

मामले में एससी-एसटी एक्ट की बढ़ी धाराओं के बाद अब यह विशेष अदालत में सुना जाएगा. इसके साथ ही आरोपियों पर हत्या (302), आपराधिक साजिश (120B) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत सुनवाई चलेगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केस संवेदनशील श्रेणी का है, इसलिए इसे तेज ट्रायल की श्रेणी में रखा गया है.

पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में

जितेंद्र अहिरवार के परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. चार्जशीट दाखिल होने के बाद पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। वहीं पुलिस व प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.

यह भी पढ़ें :कानपुर देहात में पिता ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ़्तार

