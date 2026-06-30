भाजपा नेता से धक्का-मुक्की SDM रिंकू सिंह राही को पड़ी भारी, जालौन से हुआ तबादला, जानें पूरा विवाद

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जालौन/जितेंद्र सोनी: जालौन में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है. उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रिंकू सिंह राही को जालौन से हटाकर उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है. वहीं, उनकी जगह राकेश कुमार सोनी को जालौन का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है. जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
रिंकू सिंह राही को जालौन का प्रभार तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि राकेश कुमार सोनी को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है.
ब्लॉक प्रमुख से विवाद बना चर्चा का विषय
हाल के दिनों में रिंकू सिंह राही भाजपा से जुड़े जालौन ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के साथ हुए विवाद को लेकर चर्चा में रहे. मामला 23 जून का बताया जा रहा है, जब एसडीएम रिंकू सिंह राही एक टीम के साथ बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे.
निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों और अभिलेखों को लेकर एसडीएम और कोल्ड स्टोरेज संचालक एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच बहस हो गई. इसके बाद विवाद बढ़ने और अभद्रता तथा धक्का-मुक्की के आरोप सामने आने से मामला सुर्खियों में आ गया.
ब्लॉक प्रमुख की ओर से प्रेस वार्ता कर सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए थे और जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी.
पहले भी विवादों में रह चुके हैं रिंकू सिंह राही
रिंकू सिंह राही इससे पहले भी अपनी कार्यशैली और कुछ विवादित घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं. शाहजहांपुर में वकीलों से जुड़े एक प्रकरण के दौरान सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक लगाने की घटना ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया था.
हालिया विवाद के बाद मामला उच्च स्तर तक पहुंचने की चर्चा रही. हालांकि, रिंकू सिंह राही का पक्ष यह रहा कि निरीक्षण के दौरान मिली कथित अनियमितताओं के कारण विरोध हुआ, जबकि दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख ने अभद्र व्यवहार और मारपीट की कोशिश के आरोप लगाए.
नए एसडीएम से प्रशासनिक सुधार की उम्मीद
प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब राकेश कुमार सोनी जालौन के नए एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगे. स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि नए अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है.
फिलहाल रिंकू सिंह राही उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि जालौन में इस बदलाव को हालिया विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है.