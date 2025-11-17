शादी के खुशियों के बीच गूंजा चीख-पुकार का ताडंव, देवर की शादी से पहले भाभी ने दो बेटियों संग लगाई आग

Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सोमवार सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब शादी की तैयारियों के बीच धुआं उठता देख पड़ोसी देवेंद्र के घर की ओर दौड़े. अंदर का नजारा ऐसा था कि किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई.देवेंद्र की पत्नी आरती (27) अपनी दो नन्हीं बेटियों पीहू (7) और दृष्टि (1) के साथ आग की लपटों में बुरी तरह झुलसी पड़ी थीं.

कहां का है ये मामला?

जालौन के कोंच कोतवाली के ग्राम डाढ़ी का मामला है. जहां पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया. अस्पताल पहुंचने पर मां और 7 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि एक साल की बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है.

अगले दिन देवर की बारात जाने वाली थी

ग्राम दाढ़ी निवासी देवेन्द्र के छोटे भाई की मंगलवार को बारात बरेली जानी थी. सोमवार शाम घर में मंडप का कार्यक्रम होना था. इसी बीच सुबह यह हादसा हो गया. परिवार के लोग शादी की तैयारी में लगे थे. देवेंद्र और अन्य पुरुष सब्जी लेने बाहर गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कमरे में बंद होकर आग लगाई

इसी दौरान देवेंद्र की पत्नी आरती (27) अपनी बेटियों पीहू (7) और दृष्टि (1) को लेकर कमरे में बंद हो गई और आग लगा ली. घर से धुआं उठता देख पड़ोसी दौड़े और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे. तीनों आग से बुरी तरह झुलसे मिले. फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया. सभी को अस्पताल ले जाया गया.

पारिवारिक विवाद बताया जा रहा कारण

ग्रामीणों के अनुसार, आरती कुछ समय से मानसिक तनाव में थी और परिवार में विवाद चल रहा था. सूचना मिलते ही कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह ही आत्मदाह का मुख्य कारण प्रतीत होता है. घर से मिल रहे साक्ष्य और बयान जांच में शामिल किए जा रहे हैं.

और पढे़ं: बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन के दौरान ASP अनुज चौधरी से सेवायत की झड़प, थाली बिखरी… संतों का फटा कुर्ता

