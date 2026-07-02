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IAS रिंकू सिंह राही के तबादले पर फूटा जनता का गुस्सा! सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा, ट्रांसफर के खिलाफ जालौन में 'महासंग्राम'

Jalaun News: जालौन में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आईएएस रिंकू सिंह राही को ईमानदार, निष्पक्ष और जनहित में कार्य करने वाला अधिकारी बताते हुए उनके स्थानांतरण पर नाराजगी जताई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST
IAS रिंकू सिंह राही के तबादले पर फूटा जनता का गुस्सा! सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा, ट्रांसफर के खिलाफ जालौन में 'महासंग्राम'
Image Credit: IAS Rinku Singh RahiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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