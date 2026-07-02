IAS रिंकू सिंह राही के तबादले पर फूटा जनता का गुस्सा! सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा, ट्रांसफर के खिलाफ जालौन में 'महासंग्राम'

जितेन्द्र सोनी/जालौन: जालौन के जॉइंट मजिस्ट्रेट आईएएस रिंकू सिंह राही का उरई तबादला किए जाने के बाद गुरुवार को उनके समर्थन में सैकड़ों युवा और ग्रामीण सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने जालौन तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी की और मांग की कि रिंकू सिंह राही को दोबारा जालौन में जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया जाए. प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने उन्हें ईमानदार, निष्पक्ष और जनहित में कार्य करने वाला अधिकारी बताते हुए उनके स्थानांतरण पर नाराजगी जताई. कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ भाजपा नेताओं की साजिश होने का आरोप भी लगाया. हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.