सिर्फ 5 रुपये के झगड़े ने उजाड़ दी मेहनत, झांसी में किसान की 9 बीघा गेहूं की फसल जलाकर राख

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 5 रुपये के विवाद ने एक किसान की सालभर की मेहनत को राख में बदल दिया. बताया जा रहा है कि किसान जमना पाल अपने खेत में 9 बीघा गेहूं की कटी हुई फसल की थ्रेसिंग करा रहे थे. इसी दौरान एक मजदूर पास के शराब ठेके पर क्वार्टर लेने गया, जहां 55 रुपये की शराब पर 5 रुपये अतिरिक्त मांगने को लेकर कहासुनी हो गई. मजदूर ने ज्यादा पैसे देने से इनकार किया, जिससे विवाद बढ़ गया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम निनोरा की बताई जा रही है. बता दें कि महज पांच रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने किसान जमना पाल की गेहूं की कटी हुई फसल को आग के हवाले कर दिया. विरोध करने पर दबंग लाठी-डंडों से हमला कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. किसान की नौ बीघा की फसल चलकर राख हो गई. पीड़ित किसान ने एक लिखित शिकायती पत्र थाना पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

5 रुपये के विवाद में जल गई किसान की मेहनत

बताया जा रहा है कि किसान खेत में 9 बीघा गेहूं की कटी हुई फसल की थ्रेसिंग करा रहा था. इसी दौरान एक मजदूर पास के ठेके से शराब लेने गया, जहां 55 रुपए के क्वार्टर पर 5 रुपये ज्यादा लेने को लेकर कहासुनी हो गई. मजदूर ने अतिरिक्त 5 रुपये देने से इनकार कर दिया, देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और शोर-शराबा सुनकर थ्रेसिंग स्थल पर मौजूद लोग मौके पर पहुंचकर साथी मजदूर को वहां से छुड़ा लाए.

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9 बीघा गेहूं की फसल राख

आरोप है कि कुछ देर बाद ठेके से जुड़े 15-20 युवक खेत पर पहुंचे और कटी हुई रखी गेहूं की फसल में आग लगा दी. आग ने पूरे फसल को अपनी चपेट में ले लिया और फसल जलकर नष्ट हो गई. विरोध करने पर दबंगों ने किसान और मजदूरों पर लाठी-डंडों से हमला कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. पीड़ित किसान जमना पाल ने जलती हुई फसल का वीडियो के साथ लिखित शिकायत पुलिस को देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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