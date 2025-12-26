Advertisement
गोलगप्पे खाते वक्त मौत का साया: झांसी में बेकाबू ट्रॉला नहर में गिरा, दो की मौत, कई दबे होने की आशंका

Jhansi Accident News: उत्तर प्रदेश के झांसी तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है. यहां एक तेज रफ्तार ट्राला बेकाबू होकर पेटीज को टक्कर मारते हुए नहर में जा गिरा. इस हादसे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गये.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 26, 2025, 08:28 PM IST
अब्दुल सत्तार/झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शुक्रवार देर शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. झांसी–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिरगांव और बड़ागांव थाना क्षेत्र की सीमा के पास लोहे की प्लेट से लदा एक बेकाबू ट्रॉला हाईवे किनारे पानीपुरी (गोलगप्पे) खा रहे लोगों को रौंदता हुआ सीधे पारीछा नहर में जा गिरा. इस भयावह हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि ट्रॉला के नीचे और नहर में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे का मंजर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे किनारे एक हाथ ठेले पर पानीपुरी बिक रही थी. आसपास कुछ लोग ठेले पर खड़े होकर पानीपुरी खा रहे थे. इसी दौरान कानपुर की ओर से झांसी आ रहा आयरन प्लेट से भरा ट्रॉला अचानक अनियंत्रित हो गया. चालक ट्रॉला पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन ठेले को अपनी चपेट में लेते हुए करीब 40 फीट नीचे पारीछा नहर में गिर गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वहां मौजूद लोग ट्रॉला के साथ नहर में जा समाए.

हादसा देख महिला हुई बेहोश
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, वहीं एक महिला यह मंजर देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही चिरगांव, बड़ागांव और सर्किल की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हाइड्रा मशीनों की मदद से ट्रॉला को हटाने और नहर से लोगों को निकालने का प्रयास किया गया.

ट्राले के नीचे दो-तीन लोगों के दबे होने की आशंका
रेस्क्यू के दौरान अब तक मोहन कुशवाहा और रिछौरा खुर्द निवासी हरीराम के शव बरामद किए जा चुके हैं. मोहन की पत्नी और पानीपुरी विक्रेता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रॉला के नीचे दो से तीन और लोगों के दबे होने की संभावना है.

हादसे की सूचना पर पहुंचे अधिकारी
मौके पर एसएसपी बीवीजीएसटी मूर्ति, एसपी ग्रामीण, एसडीएम मोंठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया. एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है. प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. 

