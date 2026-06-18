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Abdul Sattar/Jhansi: झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी वाले घर की खुशियों को मातम में बदल दिया. सड़क किनारे पूजा कर रही महिलाओं के समूह को शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दुल्हन की रिश्ते की बहन और मामी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं घायल हो गईं, जिनको मामूली चोटें आई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है.
घटना विस्तार से
झांसी के टोडी फतेहपुर कस्बे के नजरगंज मोहल्ले में शादी की तैयारियां चल रही थीं. घर में मेहमानों की चहल-पहल थी, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे और परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त था. इसी बीच परिवार की महिलाएं पूजा-अर्चना के लिए खंती पर गई हुई थी, जब सड़क किनारे पूजा अर्चना कर रही थी, तभी नशे में धुत बाइक सवार युवक ने महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि 19 साल की रोशनी और 38 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई. रोशनी रिश्ते में दुल्हन की बहन थी, जबकि गीता देवी दुल्हन की मामी थीं. हादसे में छह अन्य महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई हैं, हादसे की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई. जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.
जालौन में बाइक ने कार सवारों को उड़ाया
उधर जालौन में कोंच कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे दीपेश नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा बाइक पर सवार तीन अन्य युवक घायल हो गए. घायलों को सीएचसी कोंच में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने तीनों की हालत देख उन्हें जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया है.
वहीं बाइक सवारों को टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक मृतक और उसके साथी आपस में रिश्तेदार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे.