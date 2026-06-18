घटना विस्तार से

झांसी के टोडी फतेहपुर कस्बे के नजरगंज मोहल्ले में शादी की तैयारियां चल रही थीं. घर में मेहमानों की चहल-पहल थी, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे और परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त था. इसी बीच परिवार की महिलाएं पूजा-अर्चना के लिए खंती पर गई हुई थी, जब सड़क किनारे पूजा अर्चना कर रही थी, तभी नशे में धुत बाइक सवार युवक ने महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि 19 साल की रोशनी और 38 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई. रोशनी रिश्ते में दुल्हन की बहन थी, जबकि गीता देवी दुल्हन की मामी थीं. हादसे में छह अन्य महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई हैं, हादसे की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई. जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.