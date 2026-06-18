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झांसी और जालौन में रफ्तार का कहर; महिलाओं को बाइक सवार ने कुचला, तो कार बनी शादी से लौट रहे युवकों का काल

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो महिलाओं समेत तीन की मौत हो गई और दर्जनभर लोग घायल हो गए.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:23 PM IST
झांसी और जालौन में रफ्तार का कहर; महिलाओं को बाइक सवार ने कुचला, तो कार बनी शादी से लौट रहे युवकों का काल

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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