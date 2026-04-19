बुंदेलखंड में आग बरसाता आसमान! अप्रैल में ही 47°C पार, जानिए कैसा रहेगा सोमवार का मौसम

Bundelkhand Weather Today/अतुल कुमार: बुंदेलखंड इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. सूरज की तपिश ऐसी कि सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और दोपहर तक हालात खतरनाक हो जाते हैं. खासकर बांदा, झांसी और हमीरपुर जैसे जिलों में गर्म पछुआ हवाएं लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं.

बांदा का मौसम

बांदा में अप्रैल महीने में ही तापमान तेजी से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है. सुबह 10 बजे के बाद ही तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनने लगती है. लोग जरूरी कामों के अलावा घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ कम दिखाई दे रही है और गर्मी का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है.

कैसा रहा बुंदेलखंड का मौसम

19 अप्रैल 2026 को बुंदेलखंड के झांसी और हमीरपुर जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म रहा. दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली. उमस और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया और दिन रात दोनों समय गर्मी का असर लगातार बना रहा.

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कैसा रहेगा कल का मौसम

सोमवार को भी बुंदेलखंड में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिनभर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और गर्मी का असर और बढ़ सकता है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है. महीने के अंत तक यह 47 से 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है, बल्कि उमस और गर्मी और अधिक बढ़ सकती है स्थिति गंभीर बनी रहने की आशंका है.

लोगों को सर्तक रहने की सलाह

भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें, धूप में निकलते समय सिर और शरीर को ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. हल्के सूती कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा ताजे फल और पेय पदार्थों का सेवन करें.