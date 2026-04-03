फसल उजड़ी, उम्मीद टूटी… झांसी में बारिश का कहर, महिला ने जिंदगी से कहा अलविदा

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बेमौसम बारिश ने एक परिवार की खुशियों को पूरी तरह तबाह कर दिया. खेत में लहलहाती गेहूं की फसल को अपनी आखिरी उम्मीद मान बैठी महिला किसान मुन्नी देवी ने जब अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा, तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाईं और जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र के दिगारा गांव की बताई जा रही है. वहीं मृतका की पहचान मुन्नी देवी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण उनकी लगभग 90 प्रतिशत गेहूं की फसल खराब हो गई थी. फसल की इस बर्बादी को देखकर मुन्नी देवी गहरे सदमे में आ गईं और खेत पर ही जहर खा लिया.

हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मृतका के परिजनों ने क्या बताया?

परिजनों ने बताया कि मुन्नी देवी को इस फसल से काफी उम्मीदें थीं. उनका नाती कैंसर से पीड़ित है, जिसके इलाज में अब तक करीब 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. इलाज और खेती के लिए उन्होंने साहूकारों से कर्ज भी लिया था. उन्हें उम्मीद थी कि इस बार की गेहूं की फसल बेचकर वे नाती का इलाज जारी रख सकेंगी, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

मृतका के भतीजे ने कही बड़ी बात?

मृतका के भतीजे रविंद्र यादव ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से फसल झरने लगी थी, जिससे मुन्नी देवी काफी परेशान और दुखी थीं. आखिरकार इसी सदमे में उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया. इस घटना ने एक बार फिर किसानों की बदहाली और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बढ़ती मुश्किलों को उजागर कर दिया है.

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