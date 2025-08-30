बुंदेलखंड में फिर बदला मौसम, गर्मी की मार से बेहाल लोगों को मिली राहत, जानिए आने वाले दिनों का मौसम
बुंदेलखंड में फिर बदला मौसम, गर्मी की मार से बेहाल लोगों को मिली राहत, जानिए आने वाले दिनों का मौसम

Bundelkhand Aaj Ka Mausam: बुंदेलखंड में मानसून का असर अब एक बार फिर से महसूस हो रहा है. किसानों को खेतों में पानी की कमी की चिंता कम होगी. ऐसे में आइए जानते हैं झांसी से जालौन तक 31 अगस्त का मौसम कैसा रहेगा.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:20 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Weather Today:  उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि अगले कुछ दिन लोगों को बारिश से भीगने और उमस से राहत मिलने वाली है. लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत कई बड़े जिलों में तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है.

झांसी का आज का मौसम
झांसी में आज का मौसम कुछ बदलता हुआ दिख रहा है. सुबह से बादल आसमान पर डेरा जमाए हुए हैं. तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने के बावजूद हल्की बौछारें पड़ने से राहत मिल रही है. यहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है, जिससे गर्मी और उमस दोनों से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

चित्रकूट का मौसम
चित्रकूट में मानसून की मेहरबानी साफ दिखाई दे रही है. बादलों से घिरे आसमान और बीच-बीच में गिरती बूंदों ने मौसम सुहाना कर दिया है. यहां आज और कल दोनों दिन बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है. लोगों को उमस से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही किसानों के चेहरे पर भी बारिश की वजह से मुस्कान लौटेगी.

जालौन का बदला-बदला सा मौसम
जालौन का मौसम कुछ ज्यादा ही बदला-बदला सा है. आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका है और हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है. मौसम विभाग ने यहां गरज-चमक और मध्यम वर्षा की संभावना जताई है. तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने से उमस जरूर महसूस हो रही है, लेकिन बारिश की फुहारें इस गर्मी को कम करने में मददगार साबित होंगी.

हमीरपुर का मौसम
हमीरपुर में भी मानसून की दस्तक साफ सुनाई दे रही है. आज आसमान पर बादलों की हल्की चादर है और बीच-बीच में बारिश की बौछारें पड़ रही हैं. यहां 31 अगस्त को और भी बेहतर बारिश का अनुमान है. लोग गर्मी से परेशान जरूर थे, लेकिन अब उन्हें मानसून की बूंदों ने थोड़ी राहत और ठंडी हवा का सुखद एहसास दिया है.

इन दिनों बेहद सुहाना है मौसम
बांदा का मौसम इन दिनों बेहद सुहाना है. हल्के बादलों के बीच से सूरज झांकता तो है, लेकिन अचानक गिरने वाली बारिश की बूंदें माहौल को ठंडा कर देती हैं. यहां अगले दो दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है. गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के लिए.

मौसम का रंग बदल चुका
महोबा में भी मौसम का रंग बदल चुका है. आज सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेर लिया और हल्की बारिश की बौछारों ने लोगों को राहत दी. कल यानी 31 अगस्त को भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है. लगातार हो रही हल्की बारिश ने जहां गर्मी को कम किया है, वहीं किसानों को भी खरीफ की फसलों के लिए उम्मीद की किरण दिखा दी है.

