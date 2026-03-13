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तपती गर्मी के बीच राहत की फुहार! बुंदेलखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट, महोबा-ललितपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम

Bundelkhand Rain Alert: इन दिनों बुंदेलखंड प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बन चुका है, लेकिन अब यहां का मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह बुंदेलखंड में बारिश होने का अनुमान है, ऐसे में आइए जानते हैं बुंदेलखंड का एक सप्ताह का मौसम.... 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:39 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Bundelkhand Weather Alert:  उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार इस समय यूपी का सबसे गर्म इलाका बुंदेलखंड बन चुका है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दिन के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दोपहर में सड़कों पर आवाजाही भी कम दिखाई दे रही है.

बांदा में पूरे सप्ताह तेज गर्मी
बांदा जिले में अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है. 13 से 19 मार्च तक अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम ज्यादातर साफ रहने की संभावना है, जिससे धूप तेज रहेगी. सुबह और रात के समय तापमान थोड़ा कम रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

जालौन में सप्ताह के अंत में बदल सकता है मौसम
जालौन जिले में भी आने वाले दिनों में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. शुरुआती दिनों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि कुछ दिन आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है.

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झांसी में मौसम रहेगा सामान्य लेकिन गर्म
झांसी जिले में आने वाले सप्ताह में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. पूरे सप्ताह आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. हालांकि रात के समय तापमान थोड़ा कम रहेगा, जिससे सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना महसूस हो सकता है, लेकिन दिन में धूप तेज रहेगी.

हमीरपुर में भी साफ रहेगा आसमान
हमीरपुर जिले में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. 14 से 19 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आर्द्रता का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है, जिससे गर्मी का एहसास और बढ़ सकता है. लोगों को दिन के समय धूप से बचाव करने की सलाह दी जा रही है.

महोबा में बारिश और आंधी की संभावना
महोबा जिले में मौसम थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है. 15 और 16 मार्च को आंशिक बादल छाने के साथ बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है. इसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा और तापमान 31 से 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

चित्रकूट में गर्मी का असर रहेगा जारी
चित्रकूट जिले में आने वाले सप्ताह में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है. 14 से 19 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. हालांकि सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा राहत भरा महसूस हो सकता है.
 
ललितपुर में सप्ताह के अंत में बदल सकता है मौसम
ललितपुर जिले में शुरुआती दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है. 17 और 18 मार्च को आंशिक बादल छाने की संभावना है. वहीं 19 मार्च को हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ मौसम बदल सकता है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है.

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