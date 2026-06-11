17 साल पहले हुई थी लव मैरिज शादी

यह पूरी घटना झांसी कलेक्ट्रेट की है. पीड़ित महिला पूजा सेन अपने बेटे और बेटी के साथ न्याय की गुहार लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी. महिला का आरोप है कि करीब 17 साल पहले उसने बबीना के रहने वाले गुड्डू कुरैशी से प्रेम विवाह (Love Marriage) किया था. इस शादी से उनके तीन बच्चे दो बेटे और एक बेटी हैं. पूजा का कहना है कि शादी के इतने साल बीतने के बाद अब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया है. जब वह अपने और अपने बच्चों के हक और अधिकारों की मांग को लेकर ससुराल पहुंची, तो उसे वहां से मारपीट कर भगा दिया गया.