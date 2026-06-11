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झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में आज यानी गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पीड़ित महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई. बात सिर्फ धरने तक ही सीमित नहीं रही, जैसे ही कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने महिला को वहां से हटाने की कोशिश की, महिला ने अचानक अपने बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर छिड़क लिया.
17 साल पहले हुई थी लव मैरिज शादी
यह पूरी घटना झांसी कलेक्ट्रेट की है. पीड़ित महिला पूजा सेन अपने बेटे और बेटी के साथ न्याय की गुहार लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी. महिला का आरोप है कि करीब 17 साल पहले उसने बबीना के रहने वाले गुड्डू कुरैशी से प्रेम विवाह (Love Marriage) किया था. इस शादी से उनके तीन बच्चे दो बेटे और एक बेटी हैं. पूजा का कहना है कि शादी के इतने साल बीतने के बाद अब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया है. जब वह अपने और अपने बच्चों के हक और अधिकारों की मांग को लेकर ससुराल पहुंची, तो उसे वहां से मारपीट कर भगा दिया गया.
थाने में सुनवाई न होने पर उठाया आत्मघाती कदम
पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने इस प्रताड़ना और धोखे की शिकायत कई बार बबीना थाने और एसएसपी दफ्तर में की, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. हर तरफ से निराश होने के बाद आज वह कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठने को मजबूर हुई. जैसे ही कर्मचारियों ने उसे हटाने का प्रयास किया, उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को समय रहते बचा लिया और उसे हिरासत में लेकर नवाबाद थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
जबरन धर्म परिवर्तन और सुन्नत का संगीन आरोप
महिला ने अपने ससुराल वालों पर बेहद संगीन और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. पूजा सेन का दावा है कि उसके ससुराल वाले उस पर लगातार हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनने का दबाव बना रहे हैं. इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि उसके एक बेटे की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सुन्नत कराकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है. फिलहाल, इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और गंभीर आरोपों के बाद झांसी पुलिस एक्टिव हो गई है. पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.