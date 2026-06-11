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झांसी कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश! पति ने की दूसरी शादी, बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन, इंसाफ के लिए पेट्रोल लेकर पहुंची महिला

Jhansi News: झांसी कलेक्ट्रेट में एक महिला ने अपने बच्चों के साथ धरना देते हुए आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने पति पर दूसरी शादी करने, घर से निकालने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:40 PM IST
झांसी कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश! पति ने की दूसरी शादी, बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन, इंसाफ के लिए पेट्रोल लेकर पहुंची महिला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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