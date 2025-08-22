झांसी: नदी में कूदी महिला, सिपाही ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में बीती रात एक महिला ने सूखनई नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. आपको बता दें कि मौके पर तैनात पुलिस सिपाही धीरेन्द्र सिंह ने बिना समय गंवाए वर्दी समेत नदी में कूदकर महिला की जान बचा ली. और आनन फानन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ये घटना 10 बजे की है. जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय सुधा राय पिछले एक साल से 17 वर्षीय मुस्कान नाम की किशोरी के साथ मऊरानीपुर में किराए के मकान में रह रही थी. दोनों ने कुछ समय दिल्ली में भी बिताया था. बीते दिन मुस्कान के परिजन उसे खोजते हुए मऊरानीपुर पहुंचे और अपने साथ ले जाने लगे. इसी दौरान भावुक होकर सुधा राय ने नदी में छलांग लगा दी.

घटना की सूचना मिलते ही सिपाही धीरेन्द्र सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को डूबने से बचा लिया. महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोग सिपाही की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. डॉ. लाल सिंह ने बताया कि महिला की हालत फिलहाल स्थिर है. समय रहते लाकर भर्ती किया गया, जिससे उसकी जान बच गई.

