Jhansi: कारोबारी संजय वर्मा पर गोलीबारी मामले में 8 आरोपियों को उम्रकैद, कारोबारी के बॉडीगार्ड की गई थी जान

अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी में जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर दिनदहाड़े फायरिंग और उनके निजी गनर की हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर 1.75 लाख-1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की कोर्ट में सजा पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. जेल जाते समय परिजनों ने दोषियों के पैर छुए. यह सारी सजा एक साथ चलेंगे.

क्या है पूरा मामला

मामला साल 2018 का है, जब जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर कचहरी से लौटते समय दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. हमले में उनके निजी सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी, जबकि संजय वर्मा, उनके पुत्र और चालक घायल हुए थे. अदालत ने इस मामले में उधम सिंह, भूपेंद्र, प्रहलाद, राजेंद्र गुर्जर, कमलेश यादव, बॉबी गेड़ा, सोनू गेडा और रिंकू गेडा को दोषी माना है. वहीं, सरदार सिंह गुर्जर समेत 8 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सरदार सिंह गुर्जर और संजय वर्मा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी.

20 राउंड फायर में गई थी बॉडीगार्ड की जान

21 जुलाई, 2018 को कोर्ट में तारीख करके पजेरो कार से संजय वर्मा लौट रहे थे. तभी कचहरी चौराहे के पास बाइक सवार हमलावरों ने उन पर करीब दो मिनट तक लगातार फायरिंग कर लगभग 20 राउंड गोलियां चलाई थीं. गोली लगने से उनके अंगरक्षक जय गोस्वामी की मौत हो गई थी. जय के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं.

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7 साल 10 महीने चली सुनवाई

16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह और कई अहम साक्ष्य पेश किए. 7 साल 10 महीने लगातार हुई सुनवाई और जिरह के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को बॉबी, रिंकू गेड़ा, सोनू, राजेंद्र गुर्जर, भूपेंद्र सिंह, प्रहलाद, ऊधम सिंह और कमलेश यादव को दोषी करार दिया था.

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