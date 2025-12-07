Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3032504
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा... झांसी में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश पर भी साधा निशाना

Jhansi News: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत भी निश्चित है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: झांसी के  सियासी माहौल में उस वक्त हलचल मच गई जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका सिर्फ विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत भी हो जाएगा.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
डिप्टी सीएम ने भाजपा के एसआईआर अभियान के तहत आयोजित समग्र पदाधिकारी बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को तेजी देने और मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की. इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार 
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के लिए पत्थर रखने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि जब बाबर के नाम का असली ढांचा अयोध्या में ढह चुका है, तो बंगाल में नई मस्जिद बनाने का प्रयास रामभक्तों का अपमान है. 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अखिलेश पर भी साधा निशाना
एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह चुनाव आयोग का है और सभी को प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए. अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश की बचकानी बातों पर क्या बोलूं, ऐसे बयान से वह खुद ही हंसी का पात्र बनते हैं. 

बात दें कि पश्चिम बंगाल के बेलडांगा (मुर्शिदाबाद) में विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद के लिए पत्थर और ईंट रखकर निर्माण का आरंभ किया है, जिसे लेकर विवाद और तेज हो गया है.  

और पढ़ें: आजम खान के बेटे की फिर बढ़ी मुश्किलें, फर्जी पासपोर्ट केस में 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना 

साध्वी निरंजन ज्योति क्यों बन सकती हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ये हैं 5 बड़ी वजह

TAGS

Jhansi News

Trending news

kaushambi news
चारपाई पर लाशें… घर में पसरा सन्नाटा! मां-बेटे की संदिग्ध मौत
Ayodhya news
पत्नी संग रंगरलियां मनाते पकड़ाया प्रेमी, पति वीडियो कॉल पर देखकर रह गया दंग, फिर...
Nainital News
नैनीताल में गरजा बुलडोजर, वन भूमि पर अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन , अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त
Banda News
जयमाल हो रही थी, तभी नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया ऐसा सबक; जिंदगीभर रखेगा याद!
UP Encounter
यूपी में एनकाउंटर ताबड़तोड़! अमेठी से गाजियाबाद तक कई कुख्यात हुए लंगड़े
Chamoli news
चमोली को रक्षा मंत्री की सौगात, पंगती समेत इन सेतुओं का उद्घाटन, विकास को नई रफ्तार
jaunpur news
जौनपुर में बदहाल सड़क बनी मुसीबत, बिना बारिश भी जलभराव, बढ़ रहा हादसों का खतरा
gonda news
गोंडा में भीषण सड़क हादसा, कार रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत, तीन की दर्दनाक मौत
underground cables
रात की परमिशन...दिन में खुदाई! 2 महीने का प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर DM का बड़ा एक्शन
Lucknow airport
लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा करने पर एक्शन, सुरक्षा कर्मियों से किया अभद्रता, मुकदमा दर्ज