बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा... झांसी में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश पर भी साधा निशाना

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: झांसी के सियासी माहौल में उस वक्त हलचल मच गई जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका सिर्फ विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत भी हो जाएगा.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

डिप्टी सीएम ने भाजपा के एसआईआर अभियान के तहत आयोजित समग्र पदाधिकारी बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को तेजी देने और मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की. इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के लिए पत्थर रखने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि जब बाबर के नाम का असली ढांचा अयोध्या में ढह चुका है, तो बंगाल में नई मस्जिद बनाने का प्रयास रामभक्तों का अपमान है. 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है.

अखिलेश पर भी साधा निशाना

एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह चुनाव आयोग का है और सभी को प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए. अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश की बचकानी बातों पर क्या बोलूं, ऐसे बयान से वह खुद ही हंसी का पात्र बनते हैं.

बात दें कि पश्चिम बंगाल के बेलडांगा (मुर्शिदाबाद) में विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद के लिए पत्थर और ईंट रखकर निर्माण का आरंभ किया है, जिसे लेकर विवाद और तेज हो गया है.

