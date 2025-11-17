Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3007941
Zee UP-Uttarakhandझांसी

झांसी के नामी कैफे में रईसजादे की शर्मनाक हरकत, रिसेप्शनिस्ट को गले लगाया फिर जबरन Kiss किया

Jhansi News: वीडियो वायरल होने के बाद झांसी पुलिस हरकत में आई युवती की शिकायत के बाद कारोबारी के बेटे को धर दबोचा. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने कुछ देर बाद शांतिभंग की धारा में चालान करके थाने से उसे छोड़ दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झांसी के नामी कैफे में रईसजादे की शर्मनाक हरकत, रिसेप्शनिस्ट को गले लगाया फिर जबरन Kiss किया

Jhansi News: झांसी में एक रईसजादे के बेटे की शर्मनाक हरकत सामने आई है. एक नामी कैफे में अपने दो महिला मित्रों के साथ पहुंचे रईसजादे के बेटे ने पहले रिसेप्शनिस्ट को फ्लाइंग किस किया. इसके बाद बेशर्मी की हदें पार करते हुए उसके पास पहुंच गया. इसके बाद उसने पहले गले लगाया फिर जबरन Kiss किया. पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.  

यह है पूरी घटना 
दरअसल, यह पूरी घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक चौराहा स्थित लॉज एंड कैफे में 12 नवंबर की है. सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि शहर के नामचीन सर्राफा कारोबारी का बेटा  अपने दो महिला मित्र के साथ कैफे पहुंचता है. पहले तो युवती को फ्लाइंग Kiss देता है, फिर उसके पास जाकर गले लगाता है और जबरन दो बार Kiss करता है. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. 

युवती की शिकायत पर आरोपी को दबोचा
वीडियो वायरल होने के बाद झांसी पुलिस हरकत में आई युवती की शिकायत के बाद कारोबारी के बेटे को धर दबोचा. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने कुछ देर बाद शांतिभंग की धारा में चालान करके थाने से उसे छोड़ दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी के साथ आईं महिला मित्र हंसती रहीं 
गौर करने वाली बात यह है कि ये शर्मनाक हरकत हो रही थी और आरोपी के साथ आई दोनों युवतियां हंस रही थीं. झांसी पुलिस का कहना है कि कारोबारी के बेटे का नाम अमन अग्रवाल बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पीड़िता का कहना है कि अमन अग्रवाल ने नशे की हालत में पहले तो उसके साथ बदतमीजी की और फिर उसे जबरन गले लगाकर Kiss किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! आशिक दारोगा ने रॉड से कुचल दी जिंदगी, पुलिस ने सुलझाई नग्नावस्था में पड़ी लाश की गुत्थी

यह भी पढ़ें :  माचिस से ब्लेड निकाल काटी नस... इंसाफ नहीं तो कोर्ट में जान देने पर तुली विवाहिता, वादी और वकीलों में हड़कंप

TAGS

Jhansi News

Trending news

Lucknow news
8 हजार में 800 का ही ब्योरा....वक्फ संपत्तियों की एंट्री में पिछड़ा शिया बोर्ड
azam khan
सब, सब देख रहे हैं....आजम खान की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का पोस्ट
Firozabad news
‘तेरी बीबी मर गई…’ कॉलर पकड़कर महिला ने पति को जमकर पीटा, नजारा देख सन्न रह गए लोग!
Bareilly News
बरेली के खेत में अचानक क्यों उतरे सेना के दो हेलीकॉप्टर? देखने वालों की जुटी भीड़
Bareilly News
शरीर पर कई चोट के निशान... लोहे की सरियों पर बेल्ट से लटका मिला युवक
Rampur News
क्या फिर जेल जाएंगे आजम और अब्दुल्ला? कोर्ट के फैसले के बाद मुश्किल में खान फैमिली
ballia news
बलिया नगर पालिका कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर की तालाबंदी,काम ठप होने का संकट
Agra News
खंडहर में मिली बेहोश विवाहिता, काले कारनामें से कांप उठा आगरा!
kaushambi news
आवारा सांड के कहर से कांपा कौशांबी! 80 वर्षीय किसान को उठा-उठाकर पटका
jalaun news
देवर की शादी से पहले भाभी ने दो बेटियों संग लगाई आग