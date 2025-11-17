झांसी के नामी कैफे में रईसजादे की शर्मनाक हरकत, रिसेप्शनिस्ट को गले लगाया फिर जबरन Kiss किया

Jhansi News: झांसी में एक रईसजादे के बेटे की शर्मनाक हरकत सामने आई है. एक नामी कैफे में अपने दो महिला मित्रों के साथ पहुंचे रईसजादे के बेटे ने पहले रिसेप्शनिस्ट को फ्लाइंग किस किया. इसके बाद बेशर्मी की हदें पार करते हुए उसके पास पहुंच गया. इसके बाद उसने पहले गले लगाया फिर जबरन Kiss किया. पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

यह है पूरी घटना

दरअसल, यह पूरी घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक चौराहा स्थित लॉज एंड कैफे में 12 नवंबर की है. सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि शहर के नामचीन सर्राफा कारोबारी का बेटा अपने दो महिला मित्र के साथ कैफे पहुंचता है. पहले तो युवती को फ्लाइंग Kiss देता है, फिर उसके पास जाकर गले लगाता है और जबरन दो बार Kiss करता है. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

युवती की शिकायत पर आरोपी को दबोचा

वीडियो वायरल होने के बाद झांसी पुलिस हरकत में आई युवती की शिकायत के बाद कारोबारी के बेटे को धर दबोचा. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने कुछ देर बाद शांतिभंग की धारा में चालान करके थाने से उसे छोड़ दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

आरोपी के साथ आईं महिला मित्र हंसती रहीं

गौर करने वाली बात यह है कि ये शर्मनाक हरकत हो रही थी और आरोपी के साथ आई दोनों युवतियां हंस रही थीं. झांसी पुलिस का कहना है कि कारोबारी के बेटे का नाम अमन अग्रवाल बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पीड़िता का कहना है कि अमन अग्रवाल ने नशे की हालत में पहले तो उसके साथ बदतमीजी की और फिर उसे जबरन गले लगाकर Kiss किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.

