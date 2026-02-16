दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया!....शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान

Jhansi News: झांसी में पांच दिन बाद युवक की शादी होनी थी. मंगेतर के अफेयर का पता चला तो दूल्हा बर्दाश्त नहीं कर सका. झांसी में शादी वाले घर में मातम छाया.
Jhansi News: झांसी में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां शादी के पांच दिन पहले ही युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इतना ही नहीं युवक ने सुसाइड से पहले पत्थर पर दोस्त द्वारा मंगेतर के साथ संबंध बनाने की बात लिखी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
यह है पूरा मामला
बता दें कि युवक की पहचान पंकज कुशवाहा के रूप में हुई है. बताया गया कि पंकज की शादी एक साल पहले भांड़ेर की रहने वाली लड़की से तय हुई थी. इसके बाद पंकज अपने दोस्त के साथ मंगेतर से मिलने जाता था. इस बीच मंगेतर की जान पहचान दोस्त से हो गई. बताया गया कि पंकज की मंगेतर का उसके दोस्त से अफेयर हो गया. शादी से पहले अफेयर की बात पंकज बर्दाश्त नहीं कर पाया.
घर से 500 मीटर दूर पेड़ पर लटका मिला शव
पंकज के चचेरे भाई चंद्रकांत कुशवाहा ने बताया कि 21 फरवरी को उसकी बारात जानी थी, रविवार को पंकज चिरगांव से अपनी शादी का कार्ड बांटकर आया था. शाम को घर पर आया और खाना खाकर सो गया. उसकी मां चंद्र देवी और छोटा भाई पवन ऊपर वाले कमरे में सोए थे. सोमवार सुबह मां जगी तो कमरे में पंकज नहीं था. परिजनों ने पंकज की तलाश शुरू कर दी. इस दौरान ग्रामीणों ने घर से 500 मीटर दूर अंजनी माता मंदिर के पास पीपल के पेड पर पंकज को लटका देखा.
10 दिन पहले दोस्त ने बनाया मंगेतर के साथ संबंध
सूचना पर परिजन रोते बिलखते हुए पहुंच गए और सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. टीम ने पेड़ पर रस्सी के सहारे लटके पंकज के शव को नीचे उतारा. तलाशी में जेब से कुछ कागज मिले जिसे पुलिस ने अपने पास रख लिए. मृतक पंकज के रिश्तेदार विजय सिंह ने बताया कि मरने से पहले पंकज ने एक पत्थर पर लिखा कि आबिद खान ने मेरी मंगेतर से 10 दिन पहले संबंध बनाए थे. दीपक पूरी खबर देता था. यह वही लड़की है, जिससे पंकज की शादी होनी वाली थी. तीनों के नंबर भी लिखे हैं. जब नंबर चेक किए तो आबिद पंकज का दोस्त निकला.
पांच दिन बाद होनी थी शादी
उन्होंने बताया कि शादी तय होने के बाद पंकज अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जाता था. वो दोस्त के नाते आबिद को भी साथ ले जाता था. इससे दोनों के बीच अफेयर हो गया. इससे आहत होकर पंकज ने यह कदम उठाया और पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर अपनी जान दे दी. पंकज कुशवाहा की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी. रिश्तेदार भी घर पर आ चुके थे.
