Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111931
Zee UP-Uttarakhandझांसी

दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया!....शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान

Jhansi News: झांसी में पांच दिन बाद युवक की शादी होनी थी. मंगेतर के अफेयर का पता चला तो दूल्हा बर्दाश्त नहीं कर सका. झांसी में शादी वाले घर में मातम छाया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Jhansi News: झांसी में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां शादी के पांच दिन पहले ही युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इतना ही नहीं युवक ने सुसाइड से पहले पत्थर पर दोस्त द्वारा मंगेतर के साथ संबंध बनाने की बात लिखी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

यह है पूरा मामला
बता दें कि युवक की पहचान पंकज कुशवाहा के रूप में हुई है. बताया गया कि पंकज की शादी एक साल पहले भांड़ेर की रहने वाली लड़की से तय हुई थी. इसके बाद पंकज अपने दोस्त के साथ मंगेतर से मिलने जाता था. इस बीच मंगेतर की जान पहचान दोस्त से हो गई. बताया गया कि पंकज की मंगेतर का उसके दोस्त से अफेयर हो गया. शादी से पहले अफेयर की बात पंकज बर्दाश्त नहीं कर पाया. 

घर से 500 मीटर दूर पेड़ पर लटका मिला शव 
पंकज के चचेरे भाई चंद्रकांत कुशवाहा ने बताया कि 21 फरवरी को उसकी बारात जानी थी, रविवार को पंकज चिरगांव से अपनी शादी का कार्ड बांटकर आया था. शाम को घर पर आया और खाना खाकर सो गया. उसकी मां चंद्र देवी और छोटा भाई पवन ऊपर वाले कमरे में सोए थे. सोमवार सुबह मां जगी तो कमरे में पंकज नहीं था. परिजनों ने पंकज की तलाश शुरू कर दी. इस दौरान ग्रामीणों ने घर से 500 मीटर दूर अंजनी माता मंदिर के पास पीपल के पेड पर पंकज को लटका देखा. 

Add Zee News as a Preferred Source

10 दिन पहले दोस्त ने बनाया मंगेतर के साथ संबंध 
सूचना पर परिजन रोते बिलखते हुए पहुंच गए और सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. टीम ने पेड़ पर रस्सी के सहारे लटके पंकज के शव को नीचे उतारा. तलाशी में जेब से कुछ कागज मिले जिसे पुलिस ने अपने पास रख लिए. मृतक पंकज के रिश्तेदार विजय सिंह ने बताया कि मरने से पहले पंकज ने एक पत्थर पर लिखा कि आबिद खान ने मेरी मंगेतर से 10 दिन पहले संबंध बनाए थे. दीपक पूरी खबर देता था.  यह वही लड़की है, जिससे पंकज की शादी होनी वाली थी. तीनों के नंबर भी लिखे हैं. जब नंबर चेक किए तो आबिद पंकज का दोस्त निकला. 

पांच दिन बाद होनी थी शादी 
उन्होंने बताया कि शादी तय होने के बाद पंकज अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जाता था. वो दोस्त के नाते आबिद को भी साथ ले जाता था. इससे दोनों के बीच अफेयर हो गया. इससे आहत होकर पंकज ने यह कदम उठाया और पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर अपनी जान दे दी. पंकज कुशवाहा की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी. रिश्तेदार भी घर पर आ चुके थे. 

यह भी पढ़ें : Jhansi News: बंद हो गई शहनाई, पसरा मातम! शादी में देखते ही देखते दुल्हन के मामा की मौत, सामने आया वीडियो

यह भी पढ़ें : जालौन में BLO ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, पत्र लिखकर मानसिक उत्पीड़न और धमकियां मिलने का लगाया आरोप

TAGS

Jhansi News

Trending news

Jhansi News
शादी के 5 दिन पहले मंगेतर से बनाए संबंध, अफेयर का पता लगते ही दूल्हे ने दी जान
sir in up
UP के मतदाताओं के लिए राहत की खबर, SIR प्रक्रिया का समय एक महीने के लिए और बढ़ा
Uttarakhand
पहाड़ों से उड़ी उम्मीदों की पतंग.. अब सिर्फ गांव नहीं, एडवेंचर हब बन रहा है कपकोट
Holi 2026
3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', दूर कर लें कंफ्यूजन
Akhilesh Yadav
किसानों और युवाओं पर बड़ा दांव लगाएगी सपा, दादरी से अखिलेश यादव बजाएंगे चुनावी बिगुल
UP board exam
UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होगा 'एग्जाम का महाकुंभ', जानें यूपी बोर्ड की तैयारी
Bareilly News
बरेली की 166 वी विश्व प्रसिद्ध राम बारात की तारीख तय; देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु
prayagraj news
किन्नर शंकराचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा! हिमांगी सखी की नियुक्ति को दी चुनौती
Agra News
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आगरा से गिरफ्तारी
Sonbhadra News
सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; मासूम समेत परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे