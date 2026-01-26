Advertisement
झांसी में हार्ट अटैक से डिप्टी जेलर की मौत, गणतंत्र दिवस पर वर्दी तैयार करते समय सीने में उठा दर्द

Jhansi News: झांसी जेल में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे डिप्टी जेलर की अचानक तबीयत खराब हो गई. घर वाले अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Jhansi News: झांसी के जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह रविवार रात को जेल बंद कराकर आवास पर पहुंचे थे. गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे. तभी अचानक सीने में दर्द उठा. आनन फानन में परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जेलर को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद परिजन शव को पैतृक गांव ले गए. डिप्टी जेलर की मौत के बाद परिजन और जेल स्टाफ सदमे में है.

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे थे 
डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार मुरादाबाद के बंगला गांव के रहने वाले थे. वह जिला कारागार झांसी में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात थे. अपने परिवार के साथ यहां रहते थे. रविवार रात को वह जेल बंद कराकर घर पहुंचे थे. बेटे योगेश ने बताया पिता जेल से ड्यूटी करने के बाद आवास पर लौट कर बोले कि सुबह जल्दी गणतंत्र दिवस समारोह में जाना है. वह रात में ही अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे. तभी रात 12 बजे के आसपास पिता को घबराहट हुई और सीने में तेज दर्द होने लगा. उन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया. 

