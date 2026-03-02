Advertisement
होली से पहले आसमान में अद्भुत संगम, झांसी में कब दिखेगा साल का पहला चंद्रग्रहण?

Jhansi Chandra Grahan Samay: होली की रंगत चढ़ने से ठीक पहले झांसी के आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना लोगों को रोमांचित करने वाली है. साल का पहला चंद्रग्रहण यहां भी दिखाई देगा, आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा?

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:42 PM IST
Jhansi Chandra Grahan Timing: होली से पहले झांसी के आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना दिखाई देने वाली है. साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसका नज़ारा झांसी में भी देखा जा सकेगा. हालांकि यह वैश्विक स्तर पर पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, लेकिन भारत में यह आंशिक रूप में दिखाई देगा.

सूतक काल और धार्मिक मान्यताएं
परंपरानुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखने, पूजा-पाठ से परहेज़ करने और भोजन न बनाने की परंपरा है. झांसी के प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर के कपाट भी इस अवधि में बंद रहेंगे. ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान को शुभ माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लोगों को मंत्र-जप और पूजा की सलाह दी जाती है, हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है.

वैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रग्रहण एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है. यह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मानव जीवन पर कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. यदि आप इस दृश्य को देखना चाहते हैं तो किसी खुले स्थान का चयन करें. दूरबीन या कैमरे से इसे आसानी से कैद किया जा सकता है. मौसम खराब होने की स्थिति में लाइव स्ट्रीम के जरिए भी इस खगोलीय घटना का आनंद लिया जा सकता है.

कब से कब तक दिखेगा ग्रहण?
खगोलीय गणनाओं के अनुसार झांसी में चंद्रग्रहण शाम 6:15 बजे शुरू होगा.
इसका अधिकतम प्रभाव 6:27 बजे दिखाई देगा, जब ग्रहण की तीव्रता लगभग 0.290 मैग्निट्यूड रहेगी.
ग्रहण की पूरी प्रक्रिया 7:53 बजे समाप्त होगी.
कुल अवधि करीब 1 घंटा 38 मिनट रहेगी.

विशेष बात यह है कि जब चंद्रमा का उदय होगा, तब वह पहले से ही ग्रहण की अवस्था में होगा. सूर्यास्त के आसपास आसमान में यह दृश्य बेहद आकर्षक और दुर्लभ प्रतीत होगा. यदि मौसम साफ रहा तो लोग छतों, मैदानों और खुले स्थानों से इस अद्भुत नज़ारे को देख सकेंगे.

इतिहास और आस्था की धरती पर खगोलीय संगम
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहुंज और बेतवा नदियों के बीच स्थित झांसी को ‘बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार’ कहा जाता है. रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और ऐतिहासिक झांसी का किला के लिए प्रसिद्ध यह शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रमुख केंद्र है. होली से पहले यह आसमानी घटना झांसीवासियों के लिए आस्था, विज्ञान और उत्सुकता तीनों का अनूठा संगम लेकर आ रही है.

