झांसी में मायके वालों ने चिता से उतारा नवविवाहिता का शव; मुखाग्नि देकर लौट रहे पति को पुलिस ने किया अरेस्ट

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक श्मशान घाट पर उस समय भारी हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके वालों ने जलने के लिए तैयार चिता से शव को नीचे उतार लिया. लगभग एक घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे और हंगामे के बाद, पुलिस ने चिता को मुखाग्नि देकर लौट रहे आरोपी पति को श्मशान घाट से ही गिरफ्तार कर लिया.

शादी के महज तीन महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीपरी बाजार के केकेपुरी कॉलोनी में रहने वाली नवविवाहिता मीनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मीनू की शादी महज तीन महीने पहले ही हिमांशु नामक युवक से हुई थी. मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मीनू के पति हिमांशु पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए पति के सुपुर्द कर दिया था.

श्मशान घाट पहुंचे मायके वाले, चिता से उतारा शव

ससुराल पक्ष के लोग मीनू के शव को अंतिम संस्कार के लिए नंदनपुरा स्थित श्मशान घाट लेकर पहुंचे थे. चिता सज चुकी थी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल ही रही थी कि तभी मृतका के मायके वाले भारी संख्या में श्मशान घाट धमक पड़े। मृतका के भाई नितेश ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और उसका गला दबाकर हत्या की गई है. न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित मायके वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और जलने के लिए तैयार चिता से मीनू के शव को नीचे उतार लिया.

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एक घंटे तक चला हंगामा, पुलिस के आश्वासन पर हुआ अंतिम संस्कार

श्मशान घाट पर शव को चिता से उतारे जाने और दो पक्षों में भारी टकराव की सूचना मिलते ही सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। मायके पक्ष के लोग आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। करीब एक घंटे तक श्मशान घाट पर गतिरोध और हंगामा बना रहा। आखिरकार, पुलिस अधिकारियों द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई का पुख्ता भरोसा दिए जाने के बाद ही परिजन शांत हुए और मृतका का अंतिम संस्कार संपन्न हो सका।

मुखाग्नि देकर लौट रहे पति को पुलिस ने दबोचा, 5 पर FIR

सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक, जैसे ही आरोपी पति हिमांशु अपनी पत्नी की चिता को मुखाग्नि देकर श्मशान घाट से बाहर निकल रहा था, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति हिमांशु, जेठ रोमेश उर्फ टोनी, जेठानी प्रीति, ननद हेमशिखा और ननदोई नीरज दीक्षित के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न से संबंधित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.