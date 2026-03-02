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झांसी में 403 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, छात्र चला रहे थे ठगी का नेटवर्क; 6 गिरफ्तार

Jhansi News: झांसी पुलिस ने 403 करोड़ के मनी ट्रेल साइबर ठग गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है. 12 वीं और ग्रेजुएट आरोपी ऑनलाइन एप के जरिये साइबर ठगी को अंजाम देते हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 29, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:00 AM IST
झांसी में 403 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, छात्र चला रहे थे ठगी का नेटवर्क; 6 गिरफ्तार

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