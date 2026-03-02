झांसी में 403 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, छात्र चला रहे थे ठगी का नेटवर्क; 6 गिरफ्तार

झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. प्रेमनगर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए कथित साइबर फ्रॉड की रकम को अलग-अलग बैंक खातों में खपाने वाले गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़े 56 बैंक खातों के खिलाफ देशभर से 325 शिकायतें सामने आई हैं और जांच में करीब 403 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है.