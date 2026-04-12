दरिंदगी की हद पार! रेप के बाद मुंह-गला बांधकर कुएं में फेंका, पुलिस एनकाउंटर में आरोपियों का ‘खौफनाक हिसाब’

झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के निमौनी रपटा पुल के पास पुलिस को गैंग रेप करने वाले आरोपियों के होने की सूचना मिली थी, इस पर स्वाट टीम और उल्दन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने बाइक सवार लोगों को रोकने का इशारा किया, उन्होंने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. जब पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है.

मुठभेड़ कैसे हुई?

उल्दन थाना क्षेत्र के निमौनी रपटा पुल के पास पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगरेप के आरोपी इलाके में मौजूद हैं. सूचना मिलते ही स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी, जिससे वे घायल हो गए.

आरोपियों की पहचान और बरामदगी

पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम शैलेंद्र अहिरवार और ठाकुरदास बताए. उनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, एक बाइक और तीन मोबाइल फोन (जिसमें छात्रा का मोबाइल भी शामिल है) बरामद किए गए हैं.

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क्या है पूरा मामला?

मामला एक 12वीं की छात्रा से जुड़ा है, जो मऊरानीपुर में कंप्यूटर कोचिंग के लिए जाती थी. 2 अप्रैल को जब परिजन खेत पर गए थे, उसी दौरान छात्रा घर से निकली थी. बताया जा रहा है कि उसने रानीपुर तिगैला पर किसी युवक को 300 रुपये दिए और वापस लौट रही थी, लेकिन घर नहीं पहुंची. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

7 अप्रैल को मिला शव

करीब पांच दिन बाद 7 अप्रैल को छात्रा के घर के पास एक कुएं से बदबू आने पर ग्रामीणों ने देखा तो अर्धनग्न हालत में उसका शव मिला. उसके मुंह और गले में दुपट्टा कसा हुआ था, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई.

दरिंदगी की वारदात

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने छात्रा को रास्ते से उठाकर अपने घर ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. जब छात्रा ने घटना की जानकारी घरवालों को देने की बात कही, तो आरोपियों ने डर के चलते दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया.

पुलिस की कार्रवाई जारी

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है.