राजस्थान जैसा हादसा झांसी में होते-होते टला, बेकाबू बस हाईवे किनारे खाई में गिरी, 30 से अधिक यात्री घायल

Jhansi/Abdul Sattar: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से झांसी की ओर आ रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खेत की गहरी खाई में जा धंसी. हादसे में बस में सवार करीब 30 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस की सीटें उखड़ गईं और वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अत्यधिक रफ्तार में थी और अचानक चालक का नियंत्रण बस से हट गया। बस सीधे सड़क किनारे स्थित खेत की ओर मुड़कर खाई में जा घुसी. कई यात्रियों को सीटों के बीच फंस जाना पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि बस के अंदर बचाव कार्य करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

स्थानीय लोग और पुलिस ने की बचाव कार्य में मदद

बस में सवार यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर दौड़ पड़े. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. दमकल अधिकारी राजकिशोर राय के नेतृत्व में दमकलकर्मियों और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों का आरोप चालक शराब के नशे में था

हादसे के बाद यात्रियों ने गंभीर आरोप लगाया है. घायलों ने बताया कि बस चालक शराब के नशे में था और पूरी यात्रा के दौरान तेज और लापरवाही से बस चला रहा था. कई यात्रियों ने उसे बार-बार गाड़ी धीरे चलाने की चेतावनी भी दी, लेकिन चालक ने किसी की बात नहीं सुनी। इसी लापरवाही के कारण बस खाई में जा गिरी.

प्रशासन अलर्ट जांच के आदेश

हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. चालक की तलाश की जा रही है, जबकि बस को क्रेन की मदद से खाई से बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

यह भी पढ़ें :पप्पू, टप्पू और अप्पू...बिहार में आई तीन बंदरों की जोड़ी, दरभंगा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

