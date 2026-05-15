शव कई हिस्सों में बंटा, सिर धड़ से अलग... ट्रक ने टक्कर मार 100 मीटर तक घसीटा, बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत

अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. चिरगांव थाना क्षेत्र के झांसी-कानपुर हाईवे स्थित सुल्तानपुर ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार गिट्टी से भरे ट्रक ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक उन्हें करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया. घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया.

ऐसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, गोपालपुरा भेंवरा गांव निवासी वीरपाल अहिरवार और उनके भतीजे सुमित बाइक से चिरगांव की ओर आ रहे थे. दोनों परिवार के निर्माणाधीन मकान का काम देखने के लिए निकले थे. जैसे ही उनकी बाइक सुल्तानपुर ओवरब्रिज के पास हाईवे पर पहुंची, तभी झांसी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ट्रक के पहियों के नीचे आ गए.

100 मीटर तक घिसटते बाइक सवार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई, भागने की फिराक में चालक ने वाहन को नहीं रोका और दोनों काफी दूर तक घिसटते चले गए. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस और हाईवे एंबुलेंस को सूचना दी.

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सड़क पर बिखरे शवों के अवशेष, सिर धड़ से अलग

सूचना मिलते ही चिरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर बिखरे शवों के अवशेषों को एकत्र किया. यह दृश्य इतना भयावह था कि सिर भी धड़ से अलग हो गए थे. इस दौरान यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर नियंत्रित किया.

खेती-किसानी परिवार से थे मृतक

मृतकों के परिजनों ने बताया कि दोनों खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. गांव में बन रहे नए मकान के निर्माण कार्य की देखरेख के लिए वे अक्सर चिरगांव आते-जाते थे. अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है.

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.