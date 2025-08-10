Jhansi Accident: झांसी में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, ऑन द स्पॉट दो लोगों की मौत से मचा हड़कंप

Jhansi Road Accident: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके हड़कंप मच गया.

कहां पर हुई ये घटना?

बबीना थाना क्षेत्र के खैलार स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई है. जहां पर दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में खैलार निवासी शिवम और बद्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि नीरज की हालत नाजुक है. उसे उपचार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल ग्राम खैलार निवासी शिवम अपने दोस्त नीरज के साथ बाइक से झांसी के लिए निकला था. जैसे ही बाइक सवार दोनों खैलार हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, तभी सामने से तेज रफ्तार में दूसरी बाइक आ गई. दूसरी बाइक पर बद्री नाम का शख्स सवार था. तेज रफ्तार में होने से दोनों बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

इस हादसे में शिवम और बद्री के सिर के अलावा हाथ पैर में गहरी चोट आ गई. वहीं नीरज भी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया. सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने सड़क पर पड़े तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने शिवम और बद्री को मृत घोषित कर दिया.जबकि हालत नाजुक होने पर नीरज को भर्ती कर लिया.

पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक का रिश्तेदार संजीव ने बताया कि हमें इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है.

