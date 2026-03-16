Jhansi: झांसी की 500 महिलाओं ने किया करिश्मा, यूपी के साथ देश के कई राज्यों में है झांसी में बने इस 'खास पेंट' की डिमांड

Jhansi News: यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने की योगी सरकार की कोशिशों का जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है. झांसी जिले के चिरगांव ब्लॉक में महिलाओं ने उद्यमिता की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ़ एक कंपनी बना डाली, बल्कि वे गाय के गोबर से पेंट तैयार कर बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहीं हैं. प्रदेश के अलग-अलग शहरों के साथ ही देश के कई राज्यों में इस पेंट की भारी मांग है.चिरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुलारा की गोशाला में गाय के गोबर से पेंट बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है.

गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत 52 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 500 से अधिक महिला सदस्यों ने गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति नाम की कंपनी बनाई. इसका कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है. इसी के तहत खादी प्राकृतिक पेंट प्लांट की शुरुआत वर्ष 2025 में की गई है. समूह की सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित इस प्लांट को संचालित करने की पूरी भूमिका महिलाएं ही निभातीं हैं. इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.

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योगी सरकार का अनूठा प्रयास

खादी इंडिया के जयपुर स्थित कुमारप्पा इंस्टीट्यूट में महिलाओं को प्लांट के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिलाया गया. योगी सरकार का यह अनूठा प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध हो रहा है.

गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट

गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं और बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी भवनों की दीवारों को गाय के गोबर के पेंट से रंगने के निर्देश कई बार दे चुके हैं. इस निर्देश के बाद झांसी मंडल के जिलों के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में गाय के गोबर का उपयोग सरकारी दीवारों को रंगने में किया जा रहा है.

कई राज्यों में डिमांड

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स नाम की गैर सरकारी संस्था ने इस यूनिट की स्थापना के काम में तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की है. इस प्लांट में एक दिन में लगभग एक हजार लीटर पेंट तैयार किया जाता है और उत्तर प्रदेश के साथ ही नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में इसे बिक्री के लिए भेजा जाता है. गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति की सचिव दमयंती राजपूत ने बताया कि इस प्लांट में एक दिन में लगभग एक हजार लीटर तक पेंट तैयार कर लिया जाता है. पेंट की मांग लगातार बढ़ रही है. हम प्लांट की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.

महिलाओं ने संभाला मोर्चा

राजपूत ने यह भी बताया कि कंपनी हमसे थोक के रेट में पेंट खरीद कर ले जाती है और उसको देश के कई हिस्सों में बिक्री के लिए भेजती है. यहां तैयार पेंट की बिक्री बेहद आसानी से हो जाती है. इस प्लांट के सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिलाएं संभालती हैं. इस काम में सरकार ने काफी मदद की है.