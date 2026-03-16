Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3142815
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jhansi: झांसी की 500 महिलाओं ने किया करिश्मा, यूपी के साथ देश के कई राज्यों में है झांसी में बने इस 'खास पेंट' की डिमांड

Jhansi News: यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने की योगी सरकार की कोशिशों का जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhansi: झांसी की 500 महिलाओं ने किया करिश्मा, यूपी के साथ देश के कई राज्यों में है झांसी में बने इस 'खास पेंट' की डिमांड

Jhansi News: यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने की योगी सरकार की कोशिशों का जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है. झांसी जिले के चिरगांव ब्लॉक में महिलाओं ने उद्यमिता की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ़ एक कंपनी बना डाली, बल्कि वे गाय के गोबर से पेंट तैयार कर बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहीं हैं. प्रदेश के अलग-अलग शहरों के साथ ही देश के कई राज्यों में इस पेंट की भारी मांग है.चिरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुलारा की गोशाला में गाय के गोबर से पेंट बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है.

गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत 52 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 500 से अधिक महिला सदस्यों ने गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति नाम की कंपनी बनाई. इसका कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है. इसी के तहत खादी प्राकृतिक पेंट प्लांट की शुरुआत वर्ष 2025 में की गई है. समूह की सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित इस प्लांट को संचालित करने की पूरी भूमिका महिलाएं ही निभातीं हैं. इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

योगी सरकार का अनूठा प्रयास

खादी इंडिया के जयपुर स्थित कुमारप्पा इंस्टीट्यूट में महिलाओं को प्लांट के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिलाया गया. योगी सरकार का यह अनूठा प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध हो रहा है.

गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट

गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं और बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी भवनों की दीवारों को गाय के गोबर के पेंट से रंगने के निर्देश कई बार दे चुके हैं. इस निर्देश के बाद झांसी मंडल के जिलों के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में गाय के गोबर का उपयोग सरकारी दीवारों को रंगने में किया जा रहा है.

कई राज्यों में डिमांड

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स नाम की गैर सरकारी संस्था ने इस यूनिट की स्थापना के काम में तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की है. इस प्लांट में एक दिन में लगभग एक हजार लीटर पेंट तैयार किया जाता है और उत्तर प्रदेश के साथ ही नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में इसे बिक्री के लिए भेजा जाता है. गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति की सचिव दमयंती राजपूत ने बताया कि इस प्लांट में एक दिन में लगभग एक हजार लीटर तक पेंट तैयार कर लिया जाता है. पेंट की मांग लगातार बढ़ रही है. हम प्लांट की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.

fallback

महिलाओं ने संभाला मोर्चा

राजपूत ने यह भी बताया कि कंपनी हमसे थोक के रेट में पेंट खरीद कर ले जाती है और उसको देश के कई हिस्सों में बिक्री के लिए भेजती है. यहां तैयार पेंट की बिक्री बेहद आसानी से हो जाती है. इस प्लांट के सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिलाएं संभालती हैं. इस काम में सरकार ने काफी मदद की है.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Harish Rana
हरीश राणा को दुनिया से किया जा रहा विदा... पिता ने सबसे मांगी माफी, देखें वीडियो
jaunpur news
अगर पुलिस सुन लेती फरियाद तो बच सकती थी जान! युवक की हत्या से उठे बड़े सवाल
dehradun news
'हर दिन कुछ नया सीखो...' देहरादून की मिनल नेगी का सफलता मंत्र, UPSC में रचा इतिहास
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या!
Mathura News
'वो नहीं मिल तो जान दे दूंगा...' प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा प्रेमी
Lucknow news
वेज थाली में निकला मांस और हड्डी का टुकड़ा! ग्राहकों ने दर्ज कराई FIR
Salman Khan
एक फोटो से बढ़ी हलचल! जब सलमान से मिले अखिलेश...क्या है इस मुलाकात के पीछे का राज?
Sambhal news
'पूरे खानदान खत्म करा दूंगा...' होली मिलन समारोह में BJP नेता का विवादित बयान
Rashtriya Swayamsevak Sangh
संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी,6 प्रांतों की जगह 10 संभागों में बंटेगा UP
aligarh news
'मुझे रमजान-ईद नहीं पता, होली-दिवाली से मतलब', सांसद सतीश के बयान से गरमाई सियासत