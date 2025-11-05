Advertisement
Jhansi News:खाना बहुत महंगा है...ट्रेन में यात्री ने इतना ही कहा, फिर वेंडर ने साथियों संग मिलकर बरसा दी बेल्ट

Jhansi Train Viral News: झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ट्रेन में खाने की कीमत पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि वेंडर ने यात्री को बेल्ट से बुरी तरह पीटा. यह घटना अंडमान एक्सप्रेस की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:59 AM IST
Jhansi Viral News
Jhansi Viral News

Jhansi Train Viral News: झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने खाने को महंगा बताया तो रेलवे वेंडर ने उसे बेल्ट से बुरी तरह से पीट दिया. यह घटना अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन की है. इस ट्रेन में एक युवक अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था. इस दौरान उसने खाने के लिए ऑर्डर दिया. रेलवे वेंडर ने उसे 130 रुपये की थाली दी, जबकि यह 110 की थी. 20 रुपये से ज्यादा लेने का विरोध करने पर वेंडर ने यात्री पर बेल्ट से हमला कर दिया और बेरहमी से फी कादेर तक बेल्ट से पीटता रहा.

इंटरनेट पर छाया वीडियो
बोगी में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया. तब जाकर वेंडर ने उसे छोड़ा. ट्रेन में मौजूद किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. इस घटना को पीड़ित यात्री निहाल सिंह ने एक्स पर शिकायत करते हुए बताया कि वह 25 अक्तूबर को अपने परिवार के साथ कटरा से बीना के लिए यात्रा कर रहा था. ट्रेन में उसने वेज थाली ऑर्डर की.

यात्री की बेल्ट से पिटाई
शिकातकर्ता का कहना है कि थोड़ी देर बाद एक वेंडर खाना लेकर पहुंचा. खाना देने के बाद 130 रुपये का बिल थमा दिया. यात्री ने महंगा खाना बेचने का विरोध किया तो कुछ देर बाद बेल्ट लेकर दोबारा अपने कुछ साथियों के साथ वेंडर आया. इसके बाद उन्होंने बेरहमी से यात्री की बेल्ट से पिटाई कर दी और काफी देर तक बेल्ट से पीटता रहा. बोगी में मौजूद यात्रियों ने जैसे तैसे बीच बचाव कर उसे बचाया.

यह भी पढ़ें: Bahraich News: घर के किचन में कुकर से लिपटा अजगर, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, नजारा देख हर कोई हैरान!

train vendor assaultrailway food price disputeJhansi NewsJhansi Train Viral News

