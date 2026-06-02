शराबियों से परेशान महिलाएं आग बबूला, देशी शराब की दुकान का ताला तोड़ा; फिर फूंक डाली पेटियां

Jhansi Women Protest/ अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआसागर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटवाखुर्द के तेजपुरा गांव में देशी शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. गुस्से में महिलाओं ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि आक्रोशित महिलाओं ने दुकान का ताला तोड़कर शराब की पेटियों को बाहर निकाला और उन्हें आग के हवाले कर दिया.

क्या है ये पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण महिलाओं ने देशी शराब की दुकान खोले जाने का जमकर विरोध प्रदर्शन किया. फिर आक्रोशित महिलाओं ने दुकान का ताला तोड़ दिया और शराब की पेटियों को बाहर निकाला. इसके बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उन्हें आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं आक्रोशित महिलाओं ने दुकान के बोर्ड के साथ भी तोड़फोड़ कर दी है. काफी देर तक गांव में हंगामा होता रहा. हंगामे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित महिलाओं को समझा-बुझाकर शांत कराया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हालांकि, प्रदर्शनकारी महिलाएं गांव में शराब की दुकान न खोले जाने की मांग पर अड़ी हुई हैं. उनका कहना है कि अगर दुकान खुली तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिलाएं हंगामा करते नजर आ रही हैं. गांव वालों का कहना है कि जहां इस देशी शराब की दुकान को खोला गया था, ठीक उसी के पास एक मंदिर है. इतना ही नहीं गांव के बच्चों के स्कूल जाने का मुख्य रास्ता भी इसी दुकान के सामने से होकर गुजरता है.

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क्या बोले गांव वाले?

गांव वालों का कहना है कि दुकान खुलने के बाद से ही यहां दिन-भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे मंदिर जाने वाली महिलाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को भारी दिक्कतों और अभद्रता का सामना करना पड़ रहा था. जब यह दुकान खुल रहा था, तब भी इसका विरोध किया गया था. इसके बावजूद प्रशासन या आबकारी विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और दुकान का संचालन जारी रहा. उनका कहना है कि लगातार हो रही परेशानी के चलते आखिरकार गांव की महिलाओं ने कानून अपने हाथ में लेने का फैसला किया.

मामले पर क्या बोली पुलिस?

ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं हाथों में लाठी, डंडे और हथौड़े लेकर दुकान पर पहुंच गईं. उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा, जमकर तोड़फोड़ की और शराब के पाउचों को सड़क पर लाकर फूंक दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकान मालिक ने इस तोड़फोड़ और नुकसान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि दुकान मालिक की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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