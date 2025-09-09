नदी में जीजा का पैर फिसला, बचाने कूदा साला; देखते ही देखते दोनों लापता
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2915542
Zee UP-Uttarakhandझांसी

नदी में जीजा का पैर फिसला, बचाने कूदा साला; देखते ही देखते दोनों लापता

Jhansi News: झांसी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पिकनिक मनाने गए जीजा और साला बेतवा नदी में डूब गए. दोनों की तलाश में SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

jija and sala drown at Betwa river
jija and sala drown at Betwa river

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में मंगलवार का दिन एक परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया. जहां पर कानपुर देहात के आरिफ अपने परिवार के साथ बेतवा नदी किनारे पिकनिक मनाने आया था. खुशियों भरे पल देखते ही देखते मातम में बदल गए. 

कहां की ये घटना ?
मोंठ थाना क्षेत्र के खिरीयाघाट पर पिकनिक मनाने गए जीजा और साला बेतवा नदी में डूब गए. दोनों की तलाश में SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं. जानकारी के अनुसार कानपुर देहात के नबीपुर निवासी आरिफ (21) अपनी पत्नी आफरीन, साला अरबाज उर्फ गोलू (19) और तीन नाबालिग बच्चों शाहीन, खुशी और जोया के साथ पिकनिक मनाने झांसी आया था. बताया गया कि आरिफ मोंठ में इलाज कराने आया था और इसी दौरान परिवार के साथ खिरीयाघाट घूमने पहुंचा. 

पिकनिक के दौरान आरिफ नदी में नहाने कूद गया. तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में डूबने लगा. जीजा को डूबता देख साला अरबाज भी बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा. लेकिन दोनों गहरे पानी और तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते लापता हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

SDRF और गोताखोरों की तलाश जारी
घटना की सूचना पर एसडीएम अवनीश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय श्रोत्रीय, अतिरिक्त निरीक्षक कमल प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार और रजनीकांत सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल SDRF को बुलाकर नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम नदी में गहरी डाइविंग कर तलाश कर रही है. घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 
 

और पढे़ं;  पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह... परिजनों ने किया चौंकाने वाला खुलासा 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं Jhansi Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

TAGS

Jhansi News

Trending news

Jhansi News
नदी में जीजा का पैर फिसला, बचाने कूदा साला; देखते ही देखते दोनों लापता
aligarh news
टोटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़....साध्‍वी प्राची का विपक्ष पर जोरदार हमला
lucknow kanpur expressway
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर गुड न्यूज,नादरगंज चौराहे के फ्लाईओवर पर यातायात शुरू
Azamgarh news
21 साल बाद मिला इंसाफ! चर्चित अजीत राय मर्डर केस में सजा का ऐलान
Nainital
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़! HC में 18 को होगी बड़ी सुनवाई
kanpur latest news
कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त
Hapur News
इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में महिला ने अपने ही घर में डाला डाका
pm modi varanasi visit
पीएम मोदी का काशी से अटूट नाता! 52वीं बार वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री
Lucknow latest news
19 जिलों के हजारों किसानों ने रोकी लखनऊ की रफ्तार! मांगों को लेकर बिजली भवन पर डेरा
Shamli news
पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह...
;