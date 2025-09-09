नदी में जीजा का पैर फिसला, बचाने कूदा साला; देखते ही देखते दोनों लापता

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में मंगलवार का दिन एक परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया. जहां पर कानपुर देहात के आरिफ अपने परिवार के साथ बेतवा नदी किनारे पिकनिक मनाने आया था. खुशियों भरे पल देखते ही देखते मातम में बदल गए.

कहां की ये घटना ?

मोंठ थाना क्षेत्र के खिरीयाघाट पर पिकनिक मनाने गए जीजा और साला बेतवा नदी में डूब गए. दोनों की तलाश में SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं. जानकारी के अनुसार कानपुर देहात के नबीपुर निवासी आरिफ (21) अपनी पत्नी आफरीन, साला अरबाज उर्फ गोलू (19) और तीन नाबालिग बच्चों शाहीन, खुशी और जोया के साथ पिकनिक मनाने झांसी आया था. बताया गया कि आरिफ मोंठ में इलाज कराने आया था और इसी दौरान परिवार के साथ खिरीयाघाट घूमने पहुंचा.

पिकनिक के दौरान आरिफ नदी में नहाने कूद गया. तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में डूबने लगा. जीजा को डूबता देख साला अरबाज भी बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा. लेकिन दोनों गहरे पानी और तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते लापता हो गए.

SDRF और गोताखोरों की तलाश जारी

घटना की सूचना पर एसडीएम अवनीश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय श्रोत्रीय, अतिरिक्त निरीक्षक कमल प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार और रजनीकांत सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल SDRF को बुलाकर नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम नदी में गहरी डाइविंग कर तलाश कर रही है. घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



