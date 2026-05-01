प्रेम, विश्वास और टूटते रिश्तों की दर्दनाक दास्तां, झांसी में जहर खाकर जीजा-सरहज की मौत से मातम

झांसी/अब्दुल सत्तार: झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान जीजा और सरहज की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध के चलते दोनों ने ये ख़ौफनाक कदम उठाया और जहर खाकर दोनों ने अपनी जान दे दी है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना झांसी से सटे मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी जिले की बताई जा रही है, जहां की रहने वाली कल्पना का अपनी नंद के पति मस्तराम से प्रेम सम्बंध हो गए. क्योंकि मस्तराम का अक्सर ससुराल में आना-जाना लगा रहता था. इसी दौरान उसकी नजदीकियां अपने साले की विधवा पत्नी कल्पना से बढ़ गईं थी. दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा

जब मस्तराम ससुराल पहुंचा तो उस समय घर पर कल्पना अकेली थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर दोनों ने एक साथ जहर खा लिया. कुछ देर बाद घर लौटे ससुर रामकिशन ने दोनों को उल्टियां करते देखा तो हड़कंप मच गया. पूछने पर दोनों ने जहर खाने की बात कबूल की है. हालत बिगड़ने पर परिजन दोनों को तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी जान नहीं बच सकी और इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.

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मृतक मस्तराम के पिता ने क्या कहा?

मृतक के ससुर रामकिशन ने बताया कि गुरुवार को मस्तराम ग्राम मायापुर ससुराल पहुंचा था. उस समय घर में बहू कल्पना अकेली थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव हुआ, फिर बहू और दामाद ने एक साथ जहर निगल लिया था. मृतक मस्तराम के पिता रघुवर पाल ने बताया कि उनका बेटा गुरुवार को यह कहकर घर से निकला था कि वह अपनी पत्नी गेंदाबाई को लेने ससुराल जा रहा है. करीब तीन बजे वह ससुराल मायापुर पहुंचा, लेकिन उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी.

इसी बीच वह कल्पना के साथ घर में था, जहां यह घटना हो गई. इस घटना से दोनों के परिवार में मातम पसरा है. वहीं कल्पना अपने पीछे 9 साल के बेटे को छोड़ गई, तो वहीं मस्तराम के भी दो छोटे बच्चे हैं, पांच साल का बेटा और तीन साल की बेटी है. मस्तराम भी अपने पिता का इकलौता बेटा था और नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रहा था.