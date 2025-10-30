बाबू अपना ख्याल रखना, अगले जन्म में.. कहते हुए मोहब्बत में ठुकराए युवक ने बनाई इंस्टाग्राम रील, शराब के साथ गटक गया सल्फास

Advertisement
Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए शराब के साथ सल्फास का सेवन कर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की. इससे पहले युवक ने रील बनाते हुए कहा, बाबू अपना ख्याल रखना, इस जन्म में तो तू मिली नहीं अगले जन्म में मिलते हैं. 

Oct 30, 2025
राजेंद्र तिवारी/महोबा: प्यार के परवान ना चढ़ पाने से परेशान प्रेमी ने शराब के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  प्रेमी युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है

सल्फास का सेवन करते हुए इंस्टाग्राम रील शेयर की
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के थाना गांव पसवारा का है, जहां 20 वर्षीय युवक ने प्रेमिका से विवाह न हो पाने से परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली. प्रेमी युवक ने पहले अपनी इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट वायरल की जिसमें प्रेमिका से अगले जन्म में मिलने का वादा किया और शराब के साथ सल्फास का सेवन कर लिया. 

जहरीले पदार्थ के सेवन से उसकी हालत बिगड़ गई. इंस्टाग्राम में उसकी रील देखने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है.  

वायरल में क्या बोला प्रेमी 
वायरल रील में प्रेमी ने अपने परिवारीजनों और दोस्तों से कहा कि, "ठीक है तो भाइयों माफ कर देना गलती हो गई हो तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी भी आखिरी इच्छा पूरी कर देना मेरा चेहरा दिखा देना एक बार उसे नाम नहीं लूंगा, मैं बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह मुझे चाहिए और वह मुझे नहीं मिल सकती इसीलिए यह रही सल्फास और यह शराब मैं खा रहा हूं. ख्याल रखना बाबू अपना. आऊंगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिल जाऊंगा. अगले जन्म में आऊंगा मैं. गुड बाय! खुश रहना तू रोइयो मत ना. अब हो गया टाइम खत्म हो गया अपना टाइम. मैं जा रहा हूं जय बजरंगबली. खत्म बस!"

सल्फास खाने के बाद प्रेमी की हालत नाजुक
जहरीले पदार्थ के सेवन से प्रेमी की हालत बिगड़ गई जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है. प्रेमी द्वारा प्यार के परवान ना चढ़ पाने से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान देने की कोशिश करने का मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

