झांसी में सीढ़ियों से गिरकर मजदूर की मौत या साजिश? जानकर दंग रह जाएंगे आप

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित राधे विहार कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान मनीराम के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों ने इस मौत को हादसा नहीं बल्कि साजिश करार दिया है.

काम के दौरान हुआ हादसा ?

मिली जानकारी के अनुसार, मनीराम एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए. मौके पर मौजूद मकान मालिक और अन्य मजदूर उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

मनीराम को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए.

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बेटे ने जताई साजिश की आशंका

मृतक के बेटे अर्जुन अहिरवार ने बताया कि उनके पिता मनीराम माताटीला के हरी नगर गांव से काम के लिए झांसी आए थे. उन्हें मकान मालिक सौरभ साहू राधे विहार कॉलोनी में काम के लिए लेकर गए थे. अर्जुन का आरोप है कि उनके पिता की मौत केवल गिरने से नहीं हुई, बल्कि किसी विवाद के दौरान उन्हें धक्का दिया गया हो सकता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है.

इलाके में दहशत और सवाल बरकरार

इस घटना के बाद राधे विहार कॉलोनी में दहशत का माहौल है. सवाल यह है कि क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? अब सभी की नजरें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

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