ललितपुर में नशे में धुत्त स्कॉर्पियो चालक का तांडव, कई बाइक और राहगीरों को कुचला, 2 की मौत; 6 से ज्यादा लोग घायल

Lalitpur Road Accident/ अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नशे में धुत्त एक स्कॉर्पियो कार चालक ने कल देर रात तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की सड़कों पर जमकर तांडव किया. सड़क पर चल रहे बाइकों और राहगीरों को कुचलता चला गया, जिसकी वजह से सड़क पर चीख पुकार मच गई. इस दौरान कई बाइक सवार और राहगीरों को कार से कुचल दिया, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए.

मासूम समेत दो लोगों की मौत

वहीं एक मासूम बच्चा समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई. स्कॉर्पियो कार की भिड़ंत से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार की वजह से सड़क पर कोहराम मच गया और आम राहगीरों खौफ व्याप्त हो गया. कार की हालत देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से नशा और तेज रफ्तार द्वारा राहगीरों को कुचला गया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल हुए लोगों को इलाज के लिए आनन-फानन में CHC तालबेहट पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत्त स्कॉर्पियो कार सवार को गिरफ्तार कर लिया और गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले बाइक सवार चाचा-भतीजी को कुचल दिया. इसके बाद झांसी की ओर भागने लगी. भागने के दौरान उसने तीन अन्य बाइकों को भी टक्कर मार दी. कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो का टायर फट गया, जिससे वाहन रुक गया. मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

धू-धू कर जली गाड़ियां

उधर, लखीमपुर खीरी में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. इस घटना के बाद गाड़ियों में आग लग गई. जिससे बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. धू धू कर गाड़ियां जल गई. यह घटना सदर कोतवाली इलाके की है.

यह भी पढ़िए: UP Rain Alert: यूपी में आंधी-बारिश पर ब्रेक, 45 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, हीटवेव पर मौसम विभाग ने दिया ये खतरनाक अपडेट

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.