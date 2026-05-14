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ललितपुर में नशे में धुत्त स्कॉर्पियो चालक का तांडव, कई बाइक और राहगीरों को कुचला, 2 की मौत; 6 से ज्यादा लोग घायल

Lalitpur Road Accident: ललितपुर में नशे में धुत्त एक स्कॉर्पियो कार चालक ने तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की सड़कों पर जमकर तांडव किया. सड़क पर चल रहे बाइकों और राहगीरों को कुचलता चला गया, जिसकी वजह से चीख पुकार मच गई. इस हादसे में छह से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर हुई है. जबकि, मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 14, 2026, 08:39 AM IST
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Lalitpur Road Accident
Lalitpur Road Accident

Lalitpur Road Accident/ अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नशे में धुत्त एक स्कॉर्पियो कार चालक ने कल देर रात तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की सड़कों पर जमकर तांडव किया. सड़क पर चल रहे बाइकों और राहगीरों को कुचलता चला गया, जिसकी वजह से सड़क पर चीख पुकार मच गई. इस दौरान कई बाइक सवार और राहगीरों को कार से कुचल दिया, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए.

मासूम समेत दो लोगों की मौत
वहीं एक मासूम बच्चा समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई. स्कॉर्पियो कार की भिड़ंत से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार की वजह से सड़क पर कोहराम मच गया और आम राहगीरों खौफ व्याप्त हो गया. कार की हालत देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से नशा और तेज रफ्तार द्वारा राहगीरों को कुचला गया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
मौके पर मौजूद लोगों ने घायल हुए लोगों को इलाज के लिए आनन-फानन में CHC तालबेहट पहुंचाया,  जहां से उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत्त स्कॉर्पियो कार सवार को गिरफ्तार कर लिया और गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले बाइक सवार चाचा-भतीजी को कुचल दिया. इसके बाद झांसी की ओर भागने लगी. भागने के दौरान उसने तीन अन्य बाइकों को भी टक्कर मार दी. कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो का टायर फट गया, जिससे वाहन रुक गया. मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

धू-धू कर जली गाड़ियां
उधर, लखीमपुर खीरी में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. इस घटना के बाद गाड़ियों में आग लग गई. जिससे बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. धू धू कर गाड़ियां जल गई. यह घटना सदर कोतवाली इलाके की है.

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