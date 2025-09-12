Lalitpur Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को कुचला, दुर्घटना में चचेरे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत
Lalitpur Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को कुचला, दुर्घटना में चचेरे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत

Lalitpur Accident: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक पर सवार तीन युवकों को कुचल दिया. जिस सड़क दुर्घटना में दो चचेरी भाइयों सहित तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:24 AM IST
ललितपुर/अमित सोनी:  उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला. कोतवाली महरौनी के ग्राम छिल्ला में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, परिवार वालों का रो-रोकर हाल बेहाल है. दुर्घटना के बाद कार चालक पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गया ,घटना महरौनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छिल्ला ग्राम के पास की है.  बताया जा रहा है कि कार चालक थाना मदनपुर में पैरोकार पद कार्यरत है. पुलिस अधीक्षक ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

कहां हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार तीन युवक सिलावन ग्राम से सब्जी लेने गये हुये थे, जहां से लौटते समय ग्राम छिल्ला के पास सामने से आ रही एक तेजरफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी.  टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गये , वहीं बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें आनन फानन में जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

तीनों मृतकों के नाम लाखन रजक ,छोटू और वृंदावन बताया जा रहा है ये आपस में चचेरे भाई हैं. इस हादसे के बाद  परिवार में कोहराम मच गया.  वहीं आरोपी कार चालक एक सिपाही मौके से कार लेकर फरार हो गया , फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. इस मामले में मुकद्मा पंजीकृत कर लिया गया है.

उन्नाव में भी सड़क हादसा
उन्नाव में भी सड़क हादसा हुआ है. अनियंत्रित होकर कार जिला महिला अस्पताल के गेट से टकरा गई.  कार की टक्कर के बाद कार मेंआग लग गई.  मौके पर मौजूद लोगों ने फायर स्टेशन में इसकी सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया.  कार सवार घायल लेखपाल बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास का मामला.

