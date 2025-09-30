Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2942077
Zee UP-Uttarakhandझांसी

प्यार हुआ, इकरार हुआ...लेकिन बीच में आ गया मंगेतर, फिर प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम

Lalitpur News: ललितपुर जनपद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर तीन दिन लापता प्रेमी युगल के शव पेड़ पर फंदे से लटके मिला. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव जंगल मे पेड़ से लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी. प्रेमी युगल द्वारा शादी न होने से आत्महत्त्या करने की आशंका जताई जा रही है . पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है. 

कहां का है मामला?
पुलिस के अनुसार बताया गया कि जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग-अलग गांवों में रहने वाली मनीषा और सीताराम दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार लगने की वजह से परिजनों द्वारा किशोरी की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी . जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से लापता हो गये थे. जिनके शव जंगल मे एक पेड़ से लटके हूये मिले.  दोनों के बीच बुआ-भतीजे का रिश्ता था. 

ऐसा बताया जा रहा है कि पेड़ के ही पास जहर की शीशी भी पाई गई . जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्त्या कर ली . फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवो को उतारकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है .

Add Zee News as a Preferred Source

ASP का बयान
ASP कालू सिंह ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है. फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. 

और पढे़ं: ग्रेटर नोएडा में 14th एवेन्यू में ट्रेनी डॉक्टर ने की आत्महत्या, परिजनों ने खोली दर्दनाक सच्चाई!

हमीरपुर में  बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, कई जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
प्यार हुआ, इकरार हुआ...लेकिन बीच में आ गया मंगेतर,प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम
Unnao News
उन्नाव में 12वीं के छात्र ने खुद को गोली से उड़ाया,फायरिंग की आवाज सुनकर दौड़े परिजन
Shardiya Navratri 2025
गोंडा में शारदीय नवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट, SP ने किया रात को किया पैदल मार्च
Prayagraj Magh Mela 2026
प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा, परिवहन विभाग के खास इंतजाम
UP News
इस जिले को बड़ी सौगात, सरकारी अस्पताल में शुरू हुई हाईटेक लैब, मुफ्त होंगे ये टेस्ट
UP Crime news
यूपी के 5 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचे आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश
dehradun news
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र पोस्ट, विरोध में सैकड़ों लोगों ने किया चौकी में हंगामा
Bareilly violence news
बरेली में उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी,डॉ नफीस गिरफ्तार,मौलाना के मददगारों पर बुलडोजर
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बारिश से गिरेगा तापमान,बागेश्वर-पिथौरागढ़ समेत इन जिलों में बरसेंगे मेघ
Mathura News
बांके बिहारी भक्‍तों के लिए जरूरी खबर, दर्शन और आरती की टाइम‍िंग में बदलाव
;