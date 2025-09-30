प्यार हुआ, इकरार हुआ...लेकिन बीच में आ गया मंगेतर, फिर प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम

Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव जंगल मे पेड़ से लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी. प्रेमी युगल द्वारा शादी न होने से आत्महत्त्या करने की आशंका जताई जा रही है . पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

कहां का है मामला?

पुलिस के अनुसार बताया गया कि जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग-अलग गांवों में रहने वाली मनीषा और सीताराम दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार लगने की वजह से परिजनों द्वारा किशोरी की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी . जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से लापता हो गये थे. जिनके शव जंगल मे एक पेड़ से लटके हूये मिले. दोनों के बीच बुआ-भतीजे का रिश्ता था.

ऐसा बताया जा रहा है कि पेड़ के ही पास जहर की शीशी भी पाई गई . जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्त्या कर ली . फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवो को उतारकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है .

Add Zee News as a Preferred Source

ASP का बयान

ASP कालू सिंह ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है. फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है.

और पढे़ं: ग्रेटर नोएडा में 14th एवेन्यू में ट्रेनी डॉक्टर ने की आत्महत्या, परिजनों ने खोली दर्दनाक सच्चाई!

हमीरपुर में बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, कई जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे