Lalitpur News: बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता ने दी जान, पुलिस पर गंभीर आरोप, सैकड़ों लोगों का उग्र प्रदर्शन
Lalitpur News: ललितपुर में बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता ने टीकमगढ़ के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया और पुलिस पर फर्जी केस व उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:02 PM IST
Lalitpur News/Amit Soni: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पुलिस की कार्यवाही से क्षुब्ध एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.बेटे को जेल भेजे जाने और पुलिस द्वारा कथित रूप से लगातार परेशान किए जाने से आहत होकर पिता ने टीकमगढ़ के एक होटल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने इलाईट चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बजाज फाइनेंस फ्रॉड मामले में बेटे की गिरफ्तारी
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है. मृतक लक्ष्मीनारायण राठौर का बेटा शिवम राठौर दो दिन पहले बजाज फाइनेंस फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने शिवम पर फर्जी मोहर बनाने का आरोप लगाते हुए उसे जेल भेजा था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले उनसे पैसों की मांग की और दबाव बनाते हुए 50 हजार रुपये भी लिए. इसके बावजूद शिवम को चार दिन तक हिरासत में रखने के बाद फर्जी केस में जेल भेज दिया गया.

पिता ने होटल में दी जान
बेटे की गिरफ्तारी और पुलिस की कथित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से परेशान होकर लक्ष्मीनारायण राठौर ने मानसिक दबाव में आकर यह कदम उठाया. परिजनों का कहना है कि पुलिस न केवल उनके बेटे को झूठे मामले में फंसा रही थी बल्कि लक्ष्मीनारायण को भी लगातार दबाव और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थ. इसी वजह से उन्होंने सीमावर्ती जिले टीकमगढ़ के एक होटल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

शव रखकर प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी
पिता की मौत से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग रविवार को सैकड़ों की संख्या में इलाईट चौराहे पर जमा हो गए. उन्होंने मृतक का शव सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस पर भ्रष्टाचार और अत्याचार के गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

प्रशासन मौके पर, समझाने की कोशिश
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर SDM सदर और भारी पुलिस बल पहुंच गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और भीड़ को शांत कराने की कोशिश शुरू कर दी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. फिलहाल, माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है.

TAGS

;