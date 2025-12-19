Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3046217
Zee UP-Uttarakhandझांसी

चपरासी ने सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लगाई लाखों की चपत! लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने का आरोप

Lalitpur News: ललितपुर जिले में एक बार फिर से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है , आरोप है कि एक युवक ने शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करते हुये उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिये गये.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

lalitpur news
lalitpur news

Lalitpur News (अमित सोनी): उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बार फिर से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है , आरोप है कि एक युवक ने शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करते हुये उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिये गये. पीड़ित की शिकायत पर SP ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी
मामला जखौरा थाना क्षेत्र का है. शिकायती पत्र के अनुसार जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने जो कि एक सरकारी स्कूल में चपरासी के पद पर नियुक्त है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों से शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपये की ठगी कर ली. यही नहीं पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिये गये. जब पीड़ित को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने आरोपी युवक से अपने पैसे वापस मांगे.

आरोपी पर मुकदमा दर्ज
आरोपी ने पैसे वापस करने का आश्वासन दिया लेकिन पैसे वापस नहीं दिये गए. जिस पर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई. जिस पर SP के आदेश पर जखौरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोंडा अनामिका शुक्ला केस में जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल
वहीं, गोंडा जिले के हुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण को लेकर UPSTF की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट लखनऊ में दाखिल हो गई है. जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में माना कि अनामिका शुक्ला प्रकरण को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ था. वर्ष 2017 से जनवरी 2025 तक अनामिका शुक्ला को वेतन दिया गया. 6 बार नोटिस देने के बावजूद विद्यालय के प्रबंधक जांच टीम को अनामिका शुक्ला की नियुक्ति संबंधित पत्रावली नहीं दे रहे. आरोपियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को कोर्ट से रद्द करने की जांच अधिकारी ने मांग की है.

आरोपियों ने की एफआईआर रद्द करने की मांग
बता दें कि आरोपियों ने कोर्ट से FIR रद्द करने की मांग की थी. कहा गया कि एफआईआर को गलत तरीके से दर्ज किया गया है. जबकि यूपी एसटीएफ के जांच अधिकारी सौरभ मिश्रा ने आरोपों का खंडन किया है. कहा अभी पूरे प्रकरण की जांच चल रही है. सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है. आरोपियों द्वारा दाखिल की गई याचिका बलहीन न्याय हित में निरस्त किए जाने योग्य है. हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ अयोध्या इकाई द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
चपरासी ने सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लगाई लाखों की चपत! फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे
Uttarakhand High Court
कौन हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनें?
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में ठायं-ठायं..मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली, दो गिरफ्तार
Guard of Honour rules
कथावाचक को मिली 'सलामी' पर सियासी तूफान, अखिलेश-चंद्रशेखर ने उठाए संवैधानिक सवाल
Uttarkashi News
'ये आदमी पैसा..', हिन्दू संगठन कार्यकर्ता और असिस्टेंट फूड कमिश्नर के बीच तीखी बहस
raebareli news
ठंड में अलाव तापते वक्त बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई विवाहिता, पति भी झुलसा
UP Assembly Winter session
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू,CM योगी बोले-सिरप मामले में जबाव देने को तैयार
prayagraj news
कौन एजेंसी है जो फरार मौलाना खुर्शीद जमाल की पेशी कर सके, इलाहाबाद HC ने पूछा सवाल
gonda news
गोंडा में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी,बर्फीली हवाओं से छूट रही कंपकंपी,AQI खराब
Up Acciden
यूपी में कोहरे बना काल, अलीगढ़-एटा से लेकर बांदा तक सड़क हादसे में कई की मौत