'मिसिंग से मैरिज' तक; युवती का वीडियो वायरल, 'मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से शादी की’ परेशान किया तो कर लूंगी आत्महत्या

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर से लापता हुई 20 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

जानें पूरा मामला क्या

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती 13 फरवरी की रात अचानक अपने घर से लापता हो गई थी. युवती के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने चिंतित होकर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद से ललितपुर पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई थी और विभिन्न संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही थी.

वीडियो में प्रेमी संग शादी का दावा

इसी बीच युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह अपने प्रेमी के साथ नजर आ रही है. वीडियो में युवती ने कहा कि वह 20 वर्ष की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है. उसने स्पष्ट कहा कि इस शादी में किसी प्रकार का दबाव नहीं है और यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है.

मायके वालों और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप

वीडियो में युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मायके वाले और पुलिस प्रशासन उसके ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. उसने यह भी कहा कि उसकी सास गर्भवती हैं और उन्हें भी परेशान किया जा रहा है. इसके अलावा उसके पति के दोस्तों को भी पूछताछ के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है.

जिम्मेदार ठहराए मायके वाले और पुलिस

वीडियो में युवती ने कहा कि यदि उसे और उसके पति को परेशान किया गया तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी. उसने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी स्थिति में उसके मायके वाले, पुलिस प्रशासन और रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे. युवती ने प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है ताकि वह अपने पति के साथ सुरक्षित जीवन जी सके.

पुलिस के सामने नई चुनौती

युवती का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के सामने नई स्थिति पैदा हो गई है. पुलिस अब वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि युवती की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया दोनों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे.

