Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3115193
Zee UP-Uttarakhandझांसी

'मिसिंग से मैरिज' तक; युवती का वीडियो वायरल, 'मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से शादी की’ परेशान किया तो कर लूंगी आत्महत्या

 Lalitpur News: ललितपुर में घर से लापता हुई 20 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर से लापता हुई 20 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

जानें पूरा मामला क्या 
जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती 13 फरवरी की रात अचानक अपने घर से लापता हो गई थी. युवती के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने चिंतित होकर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद से ललितपुर पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई थी और विभिन्न संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही थी.

वीडियो में प्रेमी संग शादी का दावा
इसी बीच युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह अपने प्रेमी के साथ नजर आ रही है. वीडियो में युवती ने कहा कि वह 20 वर्ष की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है. उसने स्पष्ट कहा कि इस शादी में किसी प्रकार का दबाव नहीं है और यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है.

Add Zee News as a Preferred Source

मायके वालों और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप
वीडियो में युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मायके वाले और पुलिस प्रशासन उसके ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. उसने यह भी कहा कि उसकी सास गर्भवती हैं और उन्हें भी परेशान किया जा रहा है. इसके अलावा उसके पति के दोस्तों को भी पूछताछ के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है.

जिम्मेदार ठहराए मायके वाले और पुलिस
वीडियो में युवती ने कहा कि यदि उसे और उसके पति को परेशान किया गया तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी. उसने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी स्थिति में उसके मायके वाले, पुलिस प्रशासन और रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे. युवती ने प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है ताकि वह अपने पति के साथ सुरक्षित जीवन जी सके.

पुलिस के सामने नई चुनौती
युवती का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के सामने नई स्थिति पैदा हो गई है. पुलिस अब वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि युवती की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया दोनों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें : 400 KM चलकर आया दूल्हा, दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान
 

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
मैं बालिग हूं,अपनी मर्जी से शादी की’ परेशान किया तो कर लूंगी आत्महत्या! वीडियो वायरल
Vikasnagar news
विकासनगर के इस अस्पताल में दिखा दुनिया का सबसे निडर जीव, डर से थर-थर कांपे लोग
UP Politics
कितना भी ढोंग कर लें, अपमान नहीं छुपेगा....शंकराचार्य विवाद पर सियासत तेज
Noida News
नोएडा में ‘बम ईमेल’ से सनसनी! परीक्षा के बीच एक दर्जन स्कूल खाली,पुलिस हाई अलर्ट पर
Sitapur news
सीतापुर में तिलक समारोह बना रणक्षेत्र, पुरानी रंजिश में चली गोलियां
udham singh nagar news
दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा दूल्हा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पाइपलाइन फटी, 7000 लोग बूंद-बूंद को तरसे! टैंकर से ढोना पड़ा पानी
Kumaoni Holi 2026
होली से पहले ही कुमाऊं में सजी महफिल, ढोल-मजीरों की थाप पर महिलाओं ने मचाया धमाल
Lucknow news
सतीश महाना का 'हंटर'! अफसरों को चेतावनी..फोन न उठाने वाले अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई
up jan sunwai order
सीधे सीएम योगी सुनेंगे आपकी फरियाद, फटाफट होगा एक्शन; जनसुनवाई पर सबसे बड़ा कदम