Lalitpur News: कीचड़ में फंसी एंबुलेंस, निकालने में छूटे पसीने, बदहाल सड़क की बयां करती तस्वीर वायरल
Lalitpur News: कीचड़ में फंसी एंबुलेंस, निकालने में छूटे पसीने, बदहाल सड़क की बयां करती तस्वीर वायरल

Lalitpur Viral News: ललितपुर का एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है. वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण एक एंबुलेंस को धक्का देते नजर आए. पढ़िए पूरी डिटेल....

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:18 PM IST
Lalitpur News
Lalitpur News

Lalitpur Viral News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो बदहाल सड़कों की तस्वीर बयां कर रही है. यहां एक मरीज को बदहाल सड़कों की वजह से जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया. दरअसल, बदहाल सड़कों की वजह से मरीज को ले जा रही एक एंबुलेंस दलदल में बनी सड़क के कीचड़ में फंस गई.

बदहाल सड़क का वीडियो वायरल
कीचड़ से एंबुलेंस को बाहर निकालने के लिए गांव वाले धक्का देते दिखे. गांव वालों ने काफी कोशिशे की, लेकिन कीचड़ में फंसी एंबुलेंस बाहर नहीं निकली. इस बदहाली का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है. यह पूरा मामला महरौनी विधानसभा के सिंदवाहा-दिदौरा मार्ग का है. 

बदहाली से गांव वाले परेशान
आपको बता दें, इस विधानसभा के विधायक मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी प्रदेश सरकार में श्रम राज्यमंत्री भी हैं. आरोप है कि बारिश के चलते गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गांव वाले धक्का देकर एंबुलेंस को कीचड़ से बाहर निकाल रहे हैं?

lalitpur road in bad conditionViral VideoLalitpur news

