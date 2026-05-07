शादी में मातम, दोस्त को बचाने नहर में कूदे युवक, तीन की दर्दनाक मौत

Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब नहर में नहाने गए पांच युवक हादसे का शिकार हो गए. तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हर्षपुर में गुरुवार सुबह हुए इस हादसे में तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के प्राणपुर गांव समेत आसपास के क्षेत्रों से पांच युवक अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने हर्षपुर आए थे. गुरुवार सुबह सभी गांव के बाहर निकली नहर में नहाने पहुंचे. इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए बाकी चार युवक भी नहर में कूद गए, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण सभी डूबने लगे.

स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और किसी तरह दो युवकों को बाहर निकाल लिया, जबकि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया. गंभीर हालत होने पर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

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हादसे में मृतकों की पहचान 30 वर्षीय मिथुन पुत्र नारायण, 22 वर्षीय धीरज पुत्र मनीराम और 20 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र कपूर सिंह निवासी प्राणपुर, जिला अशोकनगर (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. वहीं जगदीश पुत्र सरमन और राजकुमार पुत्र मनीराम का इलाज जारी है. ADM अंकुर श्रीवास्तव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नहर में डूबने से तीन युवकों की मौत हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.

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