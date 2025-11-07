बंदी के पास फोन मिलने पर नप गए 3 अधिकारी, जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी रंगदारी

अमित सोनी/Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की जिला कारागार एक बार फिर से सुर्खियों में है. जिला कारागार में निरुद्ध कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका द्वारा जेल के अंदर से ही बागपत जिले के एक स्कूल संचालक को फोन कर उससे 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. जिसके बाद जिला कारागार प्रशासन में हड़कम्प मच गया. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर डीजी जेल ने तीनों लापरवाह जेल कर्मियों को निलंबित करने के साथ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.

जेल से मांगी गई रंगदारी

जेल से रंगदारी बुधवार को बागपत के सीबीएसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा से मांगी गई थी. उन्होंने शिकायत की और मुकदमा दर्ज किया गया और ललितपुर के डीएम सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक टीम के साथ जेल पहुंचे. जांच में निरुद्ध बंदी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया.

तीनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही

मामले को गंभीरता से लेते हुये जांच के बाद डीजी जेल ने जिला कारागार ललितपुर के जेलर जीवन सिंह ,डिप्टी जेलर प्रिंस बाबू और जेल बॉर्डर आकाश कुशवाहा को निलंबित करते हुए तीनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के आदेश भी दिये हैं. जांच में पाया गया कि जेलर जीवन सिंह, डिप्टी जेलर प्रिंस बाबू और जेल वार्डर आकाश कुशवाहा ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है. वहीं ललितपुर पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं कि जेल के अंदर किसकी मदद से मोबाइल फोन और सिम कार्ड पहुँचाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आगरा में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत के बाद कार्रवाई, 9 के खिलाफ जांच शुरू

Prayagraj News: जेल की सलाखों के पीछे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र, जानें क्यों हुई गिरफ्तारी

