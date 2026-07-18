ललितपुर: तहसील परिसर में पेड़ पर चढ़ा किसान, दूसरे ने खाया जहरीला पदार्थ; जमीन विवाद में मचा हड़कंप

राज्य चुनें
ललितपुर/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सदर तहसील में शनिवार को समाधान दिवस के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जमीन विवाद से परेशान दो किसान भाइयों ने आत्महत्या का प्रयास कर दिया. एक भाई तहसील परिसर में लगे पेड़ पर फंदा लगाकर चढ़ गया, जबकि दूसरे ने जहरीला पदार्थ खाने का दावा किया. मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों की तत्परता से दोनों की जान बच गई.
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सिलगन गांव की है. जानकारी के मुताबिक, रामप्रकाश कुशवाहा और काशीराम कुशवाहा का गांव के ही रतन के साथ पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर 22 जुलाई को फैसला आना है. बताया गया कि विवादित जमीन पर क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया था. शिकायत मिलने पर प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था. इससे नाराज दोनों किसान भाई शनिवार को समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और आत्महत्या का प्रयास कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक किसान भाई तहसील परिसर में लगे पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश करने लगा. तभी उसके भतीजे और अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उसे नीचे उतार लिया. वहीं दूसरे भाई ने भी जहरीला पदार्थ खाने की बात कही, जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने की सूचना मिली. घटना की जानकारी मिलते ही समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों को एंबुलेंस से जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.
एसडीएम सदर हेमंत पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है और 22 जुलाई को फैसला प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि दोनों किसानों ने तहसील परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया और जहरीला पदार्थ खाने की बात भी कही. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है.
हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.