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ललितपुर: तहसील परिसर में पेड़ पर चढ़ा किसान, दूसरे ने खाया जहरीला पदार्थ; जमीन विवाद में मचा हड़कंप

ललितपुर में समाधान दिवस के दौरान जमीन विवाद से परेशान दो किसान भाइयों ने तहसील परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया. एक किसान पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने लगा, जबकि दूसरे ने जहरीला पदार्थ खाने का दावा किया. अधिकारियों ने दोनों को बचाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत सामान्य है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:05 PM IST
ललितपुर: तहसील परिसर में पेड़ पर चढ़ा किसान, दूसरे ने खाया जहरीला पदार्थ; जमीन विवाद में मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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