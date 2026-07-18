ललितपुर: तहसील परिसर में पेड़ पर चढ़ा किसान, दूसरे ने खाया जहरीला पदार्थ; जमीन विवाद में मचा हड़कंप

घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सिलगन गांव की है. जानकारी के मुताबिक, रामप्रकाश कुशवाहा और काशीराम कुशवाहा का गांव के ही रतन के साथ पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर 22 जुलाई को फैसला आना है. बताया गया कि विवादित जमीन पर क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया था. शिकायत मिलने पर प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था. इससे नाराज दोनों किसान भाई शनिवार को समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और आत्महत्या का प्रयास कर दिया.