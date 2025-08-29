Lalitpur News: प्रेम कहानी का खौफनाक अंत... प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप
Lalitpur News: प्रेम कहानी का खौफनाक अंत... प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप

Lalitpur News:ललितपुर जनपद से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रेमी युगल ट्रैन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:32 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

 Lalitpur News/अमीत सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक प्रेमी युगल ने शुक्रवार को ट्रैन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी.  इस सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.  इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिलगन रेलवे क्रॉसिंग के पास देलवारा झांसी रेलवे ट्रैक की है.   घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं दोनों की पहचान उनके पास मिले आईकार्ड से की गई. 

कहां के हैं दोनों?
युवती की पहचान 17 वर्षीय शिवानी निवासी बांदा जिला के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमई ग्राम निवासी के रूप में हुई , वहीं युवक की पहचान मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बंकडोरा ग्राम निवासी 18 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है . दोनों एक दूसरे के परिचित थे और प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों के द्वारा ट्रैन के आगे कूदकर जान दे दी . फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

ASP  कालू सिंह ने बताया कि दोनों की पहचान होने के बाद उनके माता-पिता को जानकारी दे दी गई है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

;