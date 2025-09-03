Lalitpur News: 'साहब! मेरी भैंस चोरी हो गई है...' हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ा युवक, फिर पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

Lalitpur News: ललितपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया. जब एक ग्रामीण अपनी भैंस चोरी की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया. इसके बाद जो कुछ हुआ पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन गया.
Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर से अनोखा मामला सामने आया है. जहां पर एक गरीब ग्रामीण की भैंस चोरी हो गई, लेकिन पुलिस की बेरुख़ी ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया. हद तो तब हो गई जब बार-बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की. मजबूरी और ग़ुस्से से भरकर यह बेबस किसान गांव में लगे हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया.
कहां का है ये मामला?
थाना क्षेत्र के भैलोनी ग्राम की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, भैलोनी निवासी नंदराम चौबे की भैंस कुछ दिन पहले लापता हो गई थी. उन्होंने चोरी की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से वे परेशान थे. शनिवार को आक्रोश में आकर नंदराम गांव में लगे हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन पर अपने पड़ोसी के खिलाफ चोरी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे.
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची. काफी समझाने-बुझाने और आश्वासन देने के बाद पुलिस ग्रामीण को नीचे उतारने में सफल रही. इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत की सांस ली.
