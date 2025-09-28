Advertisement
आ जाओ घर पर कोई नहीं है… शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका रंगे हाथों पकड़े गए, मोहल्लावासियों ने दी तालिबानी सजा

Lalitpur News: ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर मोहल्लावासियों ने एक शादीशुदा प्रेमी और प्रेमिका को पकड़ लिया. जिसके बाद खम्भे से बांधकर जमकर पीटा गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:20 PM IST
Lalitpur crime news/ अमीत सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रेमिका से मिलने गये एक प्रेमी को मोहल्लावासियों ने पकड़कर, बिजली के खम्भे से बांधकर सार्वजनिक रूप से जलील करते हुये तालिबानी सजा दी गयी. जिस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है . 

कहां का है ये मामला?
घटना तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रानीपुरा मोहल्ले की कुछ दिन पुरानी बताई जा ही है. बताया जा रहा है की कुछ दिनों पहले तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रानीपुरा मोहल्ले में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे, उसके प्रेमी को मोहल्ला वासियों ने एकत्रित होकर घर से बाहर निकलते समय पकड़ लिया और उसे मोहल्ले में ही स्थित एक बिजली के खम्भे से बांधकर जमकर पीटा गया. सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते हुये प्रेमी की पत्नी को बुलाकर उसकी प्रेमिका को भी सार्वजनिक रूप से बेईज्जत करते हुये पीटा गया . 

मामला पुलिस में भी पहुंचा लेकिन लिखित शिकायत नहीं होने पर आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कि गयी थी , लेकिन इस पूरे मामले का वहां मौजूद लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया . जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आम भीड़ को कानून को हाथ मे लेने का आखिर हक किसने दिया है ? किसी को सार्वजनिक रूप से बांधकर मारपीट करना क्या अपराध नहीं है ? फिलहाल अब वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले में वीडियो की जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है . 

