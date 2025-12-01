Advertisement
5 लाख दो नहीं तो वायरल कर दूंगा...प्रेमिका के साथ होटल में बनाया अश्लील वीडियो, प्रेमी की करतूत पर मचा हड़कंप

Lalitpur News: ललितपुर जिले में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका के साथ होटल में दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद युवती को ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपये की मांग की. जब नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर दिया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:18 PM IST
Lalitpur News/अमित सोनी:  उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका के साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है.  इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी प्रेमी के खिलाफ सुसंगत धाराओ में मुकद्दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

कहां की है ये मामला?
दरअसल, ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है. बताया जा रहा है की सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती के साथ उसके प्रेमी ने होटल में ले जाकर गलत काम किया. साथ ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.  जिसके बाद आरोपी प्रेमी द्वारा प्रेमिका से 5 लाख रुपये की मांग की गयी,  जब प्रेमिका और उसके परिजनों ने पैसों की मांग पूरी नहीं कि तो आरोपी प्रेमी द्वारा प्रेमिका का वीडियो वायरल भी कर दिया.

इसके बाद प्रेमिका की मां द्वारा आरोपी प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी , जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है. 

वहीं इस संबंध में युवती की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रेमी उनके घर आना-जाना था और वह युवती को कॉलेज जाते समय परेशान करता था. 11 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे दीपेश ने युवती को घूमने के लिए बुलाया. मना करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी, जिससे डरकर युवती उसके साथ चली गई.  जिसके बाद उसने होटल में ले जाकर गलत काम किया. साथ ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.   हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. 

