ललितपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों को कुचला, गांव में छाया मातम

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Lalitpur Road accident/अमित सोनी: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) पर सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रोंडा गांव/शनि मंदिर रेलवे ब्रिज के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार तीन नाबालिग चचेरे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक दुर्घटना में तीनों किशोरों की जान चली गई, जिससे पूरे गांव और परिवार में कोहराम मच गया है.
नारियल का प्रसाद लेकर खेत जा रहे थे किशोर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रोंडा निवासी 15 वर्षीय अभिषेक (पुत्र बृजभान), 12 वर्षीय शनि (पुत्र जगभान) और 12 वर्षीय/8 वर्षीय अंशुल (पुत्र रूपलाल पाल) बाइक पर सवार होकर घर से नारियल का प्रसाद लेकर खेत की ओर जा रहे थे.
ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, NH-44 के डिवाइडर पर सुरक्षा जाली (बैरिकेडिंग) लगी होने के कारण सड़क पार करने के लिए उन्हें गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर बने कट (क्रॉसिंग) तक जाना पड़ता है. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया. हादसे के तुरंत बाद एंबुलेंस की मदद से तीनों को जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.
चिकित्सक का बयान
जिला मेडिकल कॉलेज के ईएमओ (EMO) डॉ. शिवकुमार तिवारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद तीनों किशोरों को अस्पताल लाया गया था, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और वे रोते-बिलखते मेडिकल कॉलेज पहुंचे. मृतक के रिश्तेदार हल्के पाल एवं अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
चालक ट्रक लेकर फरार, CCTV खंगाल रही पुलिस
दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जा सके.