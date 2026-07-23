ललितपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों को कुचला, गांव में छाया मातम

चालक ट्रक लेकर फरार, CCTV खंगाल रही पुलिस

दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जा सके.