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उर्स मेले में बड़ा हादसा: झूले की मोटर में आग लगी, धुंआ उठता देख लोगों में मचा हड़कंप

Lalitpur Urs Mela News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सदनशाह बाबा उर्स मेले में उस वक्त वक्त हड़कंप मच गया जब झूले की मोटर में अचानक आग लग गई. मोटर से धुंआ उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 04, 2026, 02:03 PM IST
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उर्स मेले में झूला हादसा
उर्स मेले में झूला हादसा

अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां बाबा सदन शाह के उर्स मेले में एक झूले की मोटर में आग लग गई. मोटर से धुंआ उठता देख झूला संचालक ने तुरंत ही झूला रोक दिया. झूला संचालक ने आनन-फानन में झूले पर बैठे लोगों को नीचे उतारा और दूर चले जाने के लिए कहा. 

मेले में मचा हड़कंप
उधर झूले के पास से धुंआ उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. लोग किसी अनहोनी की आशंका से इधर-उधर भागने लगे. वहीं झूला संचालक ने तुरंत ही सूझबूझ दिखाते हुए बिजली की सप्लाई बंद कर दी और दमकल विभाग को फोन कर इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और झूले की मोटर में लगी आग को बुझाने में जुट गई. समय रहते झूला संचालक द्वारा तत्परता दिखाने से बड़ा हादसा टल गया.  मगर इस घटना का वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.   

बता दें कि ललितपुर  हजरत बाबा सदनशाह उर्स मेला 31 मार्च को शुरू हुआ था. मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर है. इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक लगातार मेले के दौरे पर रहते हैं.  

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कौन थे बाबा सदन शाह 
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित हज़रत बाबा सदन शाह (Hazrat Baba Sadan Shah) एक महान सूफी संत थे, जिनकी मजार हिंदू-मुस्लिम एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक है. उनकी दरगाह पुराने पुराने चंदेरी रोड, सिविल लाइन्स पर स्थित है, जहां हर साल भव्य उर्स आयोजित किया जाता है. उनकी मजार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए आते हैं. दरगाह पर चादरपोशी के लिए देश-विदेश से अनुयायी आते हैं, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं. यह मेला करीब 100 साल से हर साल मार्च-अप्रैल में लगता है. इसमें कव्वाली, मुशायरा और आतिशबाजी का आयोजन होता है.

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