Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941731
Zee UP-Uttarakhandझांसी

उत्तर प्रदेश में आसमान से बरपा कहर, महोबा की मां-बेटी समेत 4 की मौत, किसी ने खोये भाई-बेटे तो किसी के बच्चे हुए अनाथ

Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा समेत कई इलाकों में आकाशीय बिजली का कहर देखने का मिला है. महोबा में मां-बेटी समेत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 29, 2025, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर प्रदेश में आसमान से बरपा कहर, महोबा की मां-बेटी समेत 4 की मौत, किसी ने खोये भाई-बेटे तो किसी के बच्चे हुए अनाथ

राजेंद्र तिवारी/महोबा: उत्तर प्रदेश में सोमवार को आकाशीय बिजली ने तांडव मचाया. अलग-अलग जिलों में गिरी बिजली ने कई परिवारों को उजाड़ दिया. महोबा, चित्रकूट और औरैया में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि इटावा और हमीरपुर में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

खेत में मूंगफली निकाल रही मां-बेटी की मौत
महोबा के देवगांव में सीतारानी (50) और उनकी बेटी ममता (28) खेत में मूंगफली उखाड़ रही थीं. इसी दौरान अचानक बिजली गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. ममता के दो छोटे बच्चे हैं, जबकि पति पहले ही गुजर चुके हैं. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

चित्रकूट में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर गिरी बिजली
चित्रकूट के प्रसिद्धपुर गांव में 26 वर्षीय सत्येंद्र खेतों की देखभाल कर रहे थे. शाम करीब पांच बजे अचानक गिरी बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. परिवार के मुताबिक सत्येंद्र अविवाहित थे और घर का सहारा माने जाते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

औरैया में खेत में काम कर रहे किसान की मौत
औरैया के बाकरपुर गांव में किसान मुलायम सिंह (55) खेतों में काम कर रहे थे. दोपहर करीब ढाई बजे बारिश के दौरान बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हमीरपुर और इटावा: कथा सुनते युवक व वृद्धा झुलसे

हमीरपुर के पाटनपुर गांव में देवी कथा के दौरान सचिन (30) बिजली गिरने से झुलस गए. वहीं, इटावा के कल्याणपुर गांव में सोमवती देवी (60) अपने घर में थीं, तभी बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं. घर के उपकरण और सामान भी जलकर राख हो गए.

अचानक हुई इन घटनाओं ने प्रदेश भर में दहशत फैला दी है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ समेत यूपी में उमस और गर्मी के बीच जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने कहा, दशहरा पर छाता भी रखें तैयार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

up weather newslatest Mahoba news

Trending news

Uttarakhand
सीएम धामी का बड़ा फैसला.. परीक्षा घोटाले की होगी CBI जांच, युवाओं से किए अहम ऐलान
Noida Traffic
नोएडा में सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा, दशहरा को लेकर ट्रैफ‍िक डायवजर्न जारी
Uttar Pradesh ATS
हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या, शरीयत कानून लागू करने की साजिश... ATS ने किये 4 गिरफ्तार
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 14th एवेन्यू में ट्रेनी डॉक्टर ने की आत्महत्या
PGT Exam
PGT परीक्षा एक बार फ‍िर टली, यूपी में अब 15 और 16 अक्‍टूबर को नहीं होगा एग्‍जाम
Hardoi News
हरदोई में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत
mathura latest news
बंदर ने छत से की नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस
aligarh news
शर्मनाक! अलीगढ़ के मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल
Mithun Minhas
BCCI के नए चेयरमैन मिथुन मिन्हास का यूपी कनेक्‍शन? केके गौतम ने बताए खास किस्‍से
Hamirpur Accident
हमीरपुर में बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर, एक की दर्दनाक मौत
;