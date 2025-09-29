उत्तर प्रदेश में आसमान से बरपा कहर, महोबा की मां-बेटी समेत 4 की मौत, किसी ने खोये भाई-बेटे तो किसी के बच्चे हुए अनाथ

Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा समेत कई इलाकों में आकाशीय बिजली का कहर देखने का मिला है. महोबा में मां-बेटी समेत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई.
राजेंद्र तिवारी/महोबा: उत्तर प्रदेश में सोमवार को आकाशीय बिजली ने तांडव मचाया. अलग-अलग जिलों में गिरी बिजली ने कई परिवारों को उजाड़ दिया. महोबा, चित्रकूट और औरैया में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि इटावा और हमीरपुर में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
खेत में मूंगफली निकाल रही मां-बेटी की मौत
महोबा के देवगांव में सीतारानी (50) और उनकी बेटी ममता (28) खेत में मूंगफली उखाड़ रही थीं. इसी दौरान अचानक बिजली गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. ममता के दो छोटे बच्चे हैं, जबकि पति पहले ही गुजर चुके हैं. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
चित्रकूट में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर गिरी बिजली
चित्रकूट के प्रसिद्धपुर गांव में 26 वर्षीय सत्येंद्र खेतों की देखभाल कर रहे थे. शाम करीब पांच बजे अचानक गिरी बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. परिवार के मुताबिक सत्येंद्र अविवाहित थे और घर का सहारा माने जाते थे.
औरैया में खेत में काम कर रहे किसान की मौत
औरैया के बाकरपुर गांव में किसान मुलायम सिंह (55) खेतों में काम कर रहे थे. दोपहर करीब ढाई बजे बारिश के दौरान बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हमीरपुर और इटावा: कथा सुनते युवक व वृद्धा झुलसे
हमीरपुर के पाटनपुर गांव में देवी कथा के दौरान सचिन (30) बिजली गिरने से झुलस गए. वहीं, इटावा के कल्याणपुर गांव में सोमवती देवी (60) अपने घर में थीं, तभी बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं. घर के उपकरण और सामान भी जलकर राख हो गए.
अचानक हुई इन घटनाओं ने प्रदेश भर में दहशत फैला दी है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की है.
