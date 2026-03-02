Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बाल घसीटे, सीने पर चाकू से 8 वार... भाभी के प्यार में बॉयफ्रेंड देवर बना 'खलनायक'

Jhansi  News: झांसी में प्रेमी देवर ने दो दिन पहले भाभी पर चाकू से हमला करने के बाद सुसाइड कर लिया था, आज भाभी की इलाज के दौरान मौत हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:38 PM IST
भाभी और देवर (फाइल फोटो)
भाभी और देवर (फाइल फोटो)

Jhansi  News/अब्दुल सत्तार:  उत्तर प्रदेश के झांसी  जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर भाभी के प्यार में पागल देवर ने भाभी पर चाकू से सीने और पेट पर हमला पर घायल कर दिया था, इससे उसकी आतें बाहर निकल आई थीं. इससे भी हैरानी की बात ये हैं कि इस घटना को अंजाम देने के 6 घंटे बाद रिश्ते में लगने वाले बॉयफ्रेंड देवर महेंद्र ने एक बाड़े में जाकर फांसी के फंदे से लटकर सुसाइड कर लिया था.
 
कहां की है ये घटना?
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ के 28 फरवरी की बताई जा रही है.  बता दें कि जानलेवा हमले में घायल हुई भाभी की आज यानी सोमवार को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने मृतक भाभी माया साहू के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.
 
बताया जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन भाभी ने डेढ़ साल पहले उससे ब्रेकअप कर चुकी थी. इसी बात से नाराज होकर प्रेमी महेंद्र ने यह कदम उठाया और 28 फरवरी को घर में घुसकर भाभी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के बाद देवर छत से कूद कर न्यूड अवस्था में लंगड़ाता हुआ भाग गया था. फिर घटना के 6 घंटे बाद थाने से महज 100 मीटर दूर जाकर पेड़ पर लटककर महेंद्र ने अपनी जान दे दी थी. आज इलाज के दौरान भाभी माया देवी की मौत हो गई.

मृतिका के पति ने क्या बताया?
मृतिका माया देवी के पति राकेश साहू ने बताया कि मेरी 5 साल की लड़की साइकिल चलाई चला रही थी, तभी मेरा मौसेरा भाई महेंद्र घर पर आया और उसने मेरी पत्नी माया के बाल पड़कर उसके पेट और सीने पर चाकू से 8 बार हमला कर दिया, जिससे घायल होकर माया जमीन पर गिर गई, वह लड़की को भी मारना चाहता था, लेकिन लड़की भाग गई, फिर उसने घर में ही फांसी लगाने की कोशिश की थी, उसके कपड़े खून से रंगे थे इसलिए वह कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में घर की छत से कूद कर भाग गया था, फिर कुछ घंटे बाद मालूम पड़ा महेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है,

इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि डेढ़ साल पहले दोनों की प्यार मोहब्बत को लेकर पंचायत हुई थी, उसके बाद महेंद्र ने फिर भाभी को फोन किया था, जब उसका नंबर ब्लॉक कर दिया इससे नाराज होकर उसने घर में घुसकर चाकू से हमला कर इस घटना को अंजाम दिया है.

